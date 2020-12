Le doublé de Marcus Rashford a aidé les rois de retour de Manchester United à surmonter la gaffe précoce de Dean Henderson à l’ancien club de Sheffield United et à poursuivre leur record de 100 cents en Premier League sur la route.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a lancé une série cruciale de six matches en 16 jours de façon familière aux Blades assiégés, où la série de victoires à l’extérieur de la ligue cette saison après avoir pris du retard s’est étendue à un sixième match.

Rashford et Anthony Martial ont changé les choses dans une première mi-temps qui a commencé avec Henderson permettant inexpiablement à David McGoldrick de marquer, Rashford étendant l’avantage de Manchester United à la fin d’un beau mouvement d’équipe au début de la seconde mi-temps.

Mais les hommes de Chris Wilder ont menacé un superbe retour tardif, McGoldrick marquant son deuxième avant qu’Henderson ne répare son erreur précoce en produisant un superbe arrêt dans le temps d’arrêt pour refuser Lys Mousset et sceller une victoire 3-2 pour les visiteurs.

Manchester United passe à la sixième place du classement – à seulement cinq points du leader Liverpool avec un match en main – après le voyage de jeudi aux Blades historiquement mauvais dans un Bramall Lane vide.

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multiple en Premier League.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL du vendredi au dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.

Sheffield Utd vs Man United nouvelles et faits saillants

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1608246010

Regardez le deuxième but de McGoldrick

Cela s’est avéré être une simple consolation …

1608245766

Solskjaer explique l’altercation de Wilder

“Cela ne me dérange pas s’ils sont plaqués, mais quand c’est comme une seconde après que le plaquage a été fait … et il y en avait un couple juste devant moi.

“Mais je pense que c’est l’un de ces jeux dont ces garçons vont apprendre. C’est un bon match, et c’est comme le football devrait l’être. Je me suis excusé – je suis peut-être allé trop loin avec un mot, mais nous prendrons un verre après, moi et Chris. “

1608245630

Réaction d’Ole Gunnar Solskjaer (Prime Video)

“Cela aurait pu être plus confortable, évidemment. Quelques raisons à cela. Nous étions un peu bâclés.

«À 3-1, nous avons créé de bonnes occasions. Le corner qui a mené au deuxième but (de Sheffield United) n’était pas un corner, mais quand il entre, c’est vraiment, vraiment difficile à la fin, car ils sont une poignée , très direct et physique, et ils ont rendu la tâche difficile pour nous. “

1608244083

Marcus Rashford sur son deuxième but (Prime Video)

“L’arbitre a joué l’avantage et à la fin c’est probablement pour cela que nous obtenons le but, parce que c’est une faute plus tôt dans le jeu.

“Mais à partir de là, c’est une question de réaction, de courses et de passes, et quand on joue une touche comme ça, on peut le faire contre toutes les équipes de la ligue.”

1608244055

Réaction de Marcus Rashford (Prime Video)

“Une fois de plus, nous avons bien fait de répondre, en prenant un but derrière, en marquant trois buts, et bien sûr, tardivement, si nous ne tuons pas le match, ce sera difficile dans un endroit comme celui-ci.”

“Aujourd’hui, nous n’avons rien obtenu auquel nous ne nous attendions pas. Ils se sont battus pour chaque balle, ils voulaient gagner le match et ils se sont battus pendant 90 minutes, et à la fin nous avons réussi à obtenir les trois points.”

1608242032

À plein temps! Sheffield United 2-3 Manchester United

Eh bien, les visiteurs ont rendu cela beaucoup plus difficile que nécessaire.

L’équipe de Solskjaer a mal commencé et s’est terminée horriblement, mais l’heure au milieu était pure classe.

1608241947

94 minutes: Maintenant, il y a une bagarre entre Robinson et Pogba – un concours de bousculade leur vaut tous les deux une réservation.

1608241889

93 minutes: Les Blades durent longtemps et United ne peut pas y faire face. Ampadu entre en retard sur Rashford et c’est un coup franc – Solskjaer et WIlder se disputent maintenant sur la ligne de touche.

1608241830

Chance pour Mousset!

91 minutes: Gros, gros arrêt de Henderson alors qu’il saute à sa droite pour frapper une volée de Mousset.