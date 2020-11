L’équipe de David Moyes a remporté une victoire tardive dramatique sur Fulham lors de son dernier match avant la pause internationale – une victoire qui est intervenue après une série de matches meurtriers dans lesquels ils ont écarté Leicester et pris des points à Tottenham et Manchester City.

West Ham appréciera sans aucun doute ses chances de remporter des succès consécutifs contre Sheffield United, qui occupe le bas de la table après un début lamentable de la campagne 2020/21.

Les Blades sans victoire n’ont pris qu’un seul point lors de leurs huit premiers matchs cette saison et sont 12 matchs de haut vol sans victoire au total, remontant à la saison dernière.

Le cliché “ syndrome de la deuxième saison ” semble être une réalité pour les hommes de Chris Wilder, qui ont certes enduré leur propre série d’horreur et ont pris les devants contre Chelsea la dernière fois avant de succomber à une défaite 4-1 à Stamford Bridge.

West Ham n’a pas gagné à Bramall Lane depuis 52 ans – cette course prendra-t-elle fin cet après-midi?

Le coup d'envoi étant prévu à 14h00 GMT

Points clés

Heure de coup d’envoi: 14h GMTenue: Bramall Lane, SheffieldTV channel / live stream: Sky Sports Main Event / Sky GOTeam news: Moyes face à la décision d’Antonio Prédiction: Sheffield United 0-2 West Ham

Mises à jour en direct

Actualités de l’équipe de West Ham – Moyes face à la décision d’Antonio

(West Ham United FC via . Ima)

David Moyes devra décider si Michail Antonio est apte à jouer pour West Ham cet après-midi.

Le talisman offensif des Hammers a raté les rencontres avec Liverpool et Fulham avant la pause internationale après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers lors du match nul 1-1 à domicile contre Manchester City le 24 octobre.

Cependant, Antonio a été de retour à l’entraînement au cours des quinze derniers jours et Moyes semblait espoir lors de sa conférence de presse d’avant-match que le joueur de 30 ans serait prêt à jouer un rôle aujourd’hui.

“Il est de retour en train de s’entraîner”, a déclaré Moyes. “Nous avons encore quelques jours pour voir comment il va. La vérité est que je ne pourrais pas donner de réponse complète mais il se rapproche beaucoup plus, c’est sûr.

“Ce qu’il a fait pour nous au cours des derniers mois, sa forme a été si bonne. Il nous donne un exutoire différent, il peut courir derrière ou tenir le ballon. Il est une présence physique, son jeu complet comme un avant-centre s’est grandement amélioré.

“Si nous pouvons le récupérer, ce serait génial, c’est un joueur vraiment important pour l’équipe et la façon dont nous jouons et si nous pouvons le récupérer bien, mais je ne veux pas dire si nous le pouvons parce que nous ne le sommes pas. bien sûr s’il est encore prêt. “

Comment regarder Sheffield United vs West Ham

Chaîne TV: Le match d’aujourd’hui sera télévisé sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League, avec une couverture à partir de 13 heures.

Direct: Les abonnés Sky Sport pourront regarder le match en ligne via Sky Go et l’application.



choc de la Premier League entre Sheffield United et West Ham.

Après avoir bien traversé une série brutale de matches et passé Fulham avant la trêve internationale, l’équipe de David Moyes cherchera à infliger plus de misère aux Blades au plus bas cet après-midi.

Sheffield United reste sans victoire et n’a pris qu’un point sur ses huit premiers matches en 2020/21 – un contraste frappant avec sa première campagne passionnante de retour dans l’élite.

Jack Rosser est à Bramall Lane pour Standard Sport aujourd’hui, alors restez à l’écoute pour toute la préparation et l’action de match …