Il ne fait aucun doute que la boutique en ligne de SHEIN Il a tout balayé dans d’autres magasins qui étaient sur le marché depuis des années et cela a bien sûr été trop surprenant, car il a même dépassé de loin la marque Nike.

L’opportunité en 2021 est de 2,14 milliards d’acheteurs dans le commerce électronique dans le monde et en fait à ce moment, le consommateur a décidé de faire confiance au commerce électronique, donc des magasins tels que SHEIN, Amazon et Nike ce sont les plus bénéficiaires.

Et c’est qu’une analyse réalisée par Linio et le cabinet d’études Kantar, a révélé qu’au cours de la quatrième semaine de confinement, la proportion de consommateurs ayant utilisé le commerce électronique a augmenté de 387% par rapport à la même période de 2019 uniquement en Amérique latine.

Et selon les chiffres de Statista, le marché mexicain lèvera 10 milliards de dollars en 2020, calculant une croissance de 12,1%, ce qui pourrait être plus compte tenu de la contingence sanitaire.

Cependant, il est important de mentionner que les marques ne captent pas les consommateurs dans la même mesure, certaines réussissent mieux que d’autres.

Pour faire partie de ceux qui y parviennent, vous pouvez continuer à prendre en compte l’article “Neuromarketing: les 9 fondamentaux pour que votre site tombe amoureux et que vous réussissiez à vendre.” Bien qu’apparemment, Nike n’ait pas détecté ses opportunités et cela a conduit la boutique en ligne SHEIN à finalement battre son site Web.

En fait, le rapport de l’étude Generation Z de Piper Sandler, un baromètre du comportement des jeunes consommateurs, a suivi de près la manière dont la contingence et d’autres facteurs 2020 ont eu un impact sur les habitudes d’achat et les préférences de la marque leurs sites Web.

Et la vérité est que la génération est la clé, car sa domination sur la génération Y se rapproche de plus en plus et c’est ainsi que l’étude a révélé que les adolescents passent plus de temps à faire des achats en ligne par rapport aux autres canaux et que leurs dépenses totales ont atteint un le plus bas historique de 2150 $.

Et comme si cela ne suffisait pas, il a également réussi à déterminer quelles marques se portent bien en e-commerce et comme nous l’avons mentionné SHEIN Il en fait partie, se plaçant à la deuxième place parmi les favoris.

Il convient de mentionner qu’elle figurait également en tête de la liste des marques que les adolescents ont déclaré «commencer à utiliser».

Cette marque a un site Web qui vend vêtements accessibles et l’envoie dans n’importe quel foyer des pays où il est présent.

De plus, la facilité de son processus de vente est sans aucun doute ce qui l’a motivée à une époque où le commerce électronique au Mexique n’était pas aussi quotidien qu’aujourd’hui face à la contingence.

Une partie de son succès est qu’il ajoute 500 nouveaux produits à son site Web chaque jour, en plus du fait que ses paiements peuvent être effectués dans des dépanneurs, comme chez OXXO et bien que la commande prenne un certain temps, apparemment il ne présente pas autant de pannes. par rapport aux autres portails.

Pourtant, Amazon reste le site préféré, avec plus de la moitié des adolescents entrant dans ses rangs pour faire du shopping.

Mais cela met en évidence que SHEIN dépassé pour la première fois Nike, qui est maintenant à la troisième place, ce qui est un signe clair que bien qu’ils l’ont battu, il continue d’avoir une très bonne stratégie, car c’est aussi la marque de vêtements préférée sur le web, encore une fois.

Malgré cela, les marques de sport ont continué à dominer les préférences, puisqu’en plus de Nike, Lululemon est passé à la sixième place sur les 7 qu’elle occupait l’automne dernier, tandis qu’Adidas continuait d’être numéro trois, derrière American Eagle, suivait. par PacSun.

