SHEIN magasin de vêtements en ligne, mieux que Zara et H&M?

La boutique en ligne chinoise SHEIN Elle pourrait être la plus grande au monde et elle a gagné du terrain sur des marques vraiment reconnues, telles que Zara et H&M, devenant ainsi la plus grande entreprise de mode 100% virtuelle au monde.

SHEIN a été fondée en 2008 et est basée à Nanjing et est en contact direct avec la génération des médias sociaux, la célèbre “Gen Z”, utilisant des influenceurs sur Instagram et TikTok, et des codes de réduction pour attirer les plus jeunes acheteurs sur un marché de la mode de plus en plus encombré.

Cette marque propose des styles à bas prix et également des centaines de nouveaux modèles dans son application chaque semaine, cependant, ce qui est le plus impressionnant est que le prix d’un vêtement est environ la moitié de celui de Zara, étant un modèle assez similaire.

Vous pouvez économiser de l’argent, ce qui est important lors de l’achat de vêtements, car la mode change si vite », a déclaré Rebeca Rondón, une étudiante de 23 ans dont le compte Instagram compare des dizaines de styles Shein et Zara.

Sans aucun doute, la pandémie causée par le coronavirus a stimulé les ventes virtuelles des détaillants, donnant aux entreprises en ligne telles que SHEIN, le britannique Asos et l’allemand Zalando un très gros avantage sur Zara, propriété du groupe Inditex, et aussi H&M, qui ont de grands magasins dans les centres commerciaux des villes.

L’application de SHEIN En septembre dernier, il a enregistré 10,3 millions de téléchargements dans le monde depuis l’App Store et Google Play, selon les données de Sensor Tower.

Par rapport à l’application mobile de H&M, elle a atteint environ 2,5 millions et les 2 millions de téléchargements de Zara.

À ce jour, SHEIN a atteint 229,4 millions de téléchargements, contre 123,5 millions pour H&M et 90,6 millions pour Zara, selon les données.

Dans la semaine du 27 septembre au 3 octobre, SHEIN Il s’agissait de l’application d’achat la plus téléchargée au monde sur les appareils mobiles avec le système d’exploitation IOS et également classée dans le top 10 aux États-Unis, au Brésil, en Australie, en Grande-Bretagne et en Arabie saoudite.

Comme si cela ne suffisait pas, SHEIN, bien qu’il s’agisse d’une entreprise privée, vend également ses produits sur Amazon et ce qui est très important, c’est qu’elle ne divulgue pas publiquement ses ventes ou d’autres chiffres financiers.

Cette entreprise incroyable est soutenue par des investisseurs tels que IDG Capital et Sequoia Capital China, selon les données du marché des capitaux de PitchBook.

Cependant, bien que SHEIN gagne de plus en plus de followers et d’acheteurs dans sa boutique en ligne, sa visibilité est limitée par rapport à Zara et H&M.

Et c’est qu’il a une présence nationale en Chine, où les acheteurs en ligne préfèrent Taobao et Pinduoduo d’Alibaba pour acheter des vêtements à des prix défiant toute concurrence et d’autre part, certains consommateurs disent que la qualité des articles est variable et les délais de livraison erratiques. .

Contrairement à Zara et H&M, qui ont des informations détaillées sur l’approvisionnement en vêtements et les conditions de travail des employés dans leurs pages et leurs rapports annuels, SHEIN ne fournit pas de détails sur la fabrication de ses produits.

Un point assez triste est qu’en raison de la pandémie et des fermetures de magasins, plusieurs marques ont choisi de fermer leurs magasins physiques, tel est l’exemple de Zara, puisqu’elle a elle-même annoncé qu’elle fermerait environ 1 200 magasins dans le monde en raison de la pandémie.

Cependant, votre nouvelle stratégie se concentrera sur la stimulation des ventes en ligne et la réduction du nombre de magasins physiques que vous possédez.

Et vous, où préférez-vous faire vos courses?

