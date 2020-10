SHEIN mode, Kimberly Loaiza partage son code de réduction! | Instagram

L’interprète de “Tu m’as perdu” Kimberly Loaiza a partagé avec enthousiasme une vidéo dans ses histoires Instagram où elle montre quel est son code de réduction de 15% dans la boutique en ligne: SHEIN.

Cette société est devenue très populaire pour la vente non seulement de vêtements mais aussi de certains articles à usage personnel et domestique, elle est devenue extrêmement populaire, elle vient de Chine et des millions de personnes achètent ses produits, mais elle est toujours connue. plus pour la vente de vêtements.

Le partenaire de Juan de Dios Pantoja depuis l’année dernière collabore avec ladite société comme vous vous en souviendrez quand Kima avait quatre mois, ils ont dû se rendre à Paris parce que Kimberly loaiza La Cindura Mayor avait été invitée à participer à un défilé de mode d’entreprise.

Depuis que la pandémie causée par le coronavirus a commencé lorsqu’elle a atteint le Mexique et d’autres pays d’Amérique, de nombreuses personnes ont commencé à lancer des mèmes sur la société chinoise, car certains internautes affirmaient que leurs articles pouvaient introduire le virus dans les colis envoyés. Cependant, l’entreprise n’a jamais cessé de travailler et au contraire, il semble qu’elle soit devenue encore plus populaire.

Kimberly n’est pas la seule célébrité à promouvoir cette marque, cependant, elle est l’une des plus influentes de ses abonnés car elle défie ou pose constamment des questions et obtient des réponses presque immédiatement.

La chanteuse, youtubeuse, personnalité internet et influenceuse pourrait devenir une femme d’affaires dans quelques mois, car elle envisage de lancer sa propre ligne de maquillage, jusqu’à présent elle n’a pas donné plus d’informations à ce sujet mais vous pensez que ce sera du maquillage pour certains les commentaires que vous avez faits.

Malgré le fait que la publication a été faite dans ses histoires Instagram, vous ne pouvez pas voir toute la réaction de cette fonction, elle n’appartient qu’aux utilisateurs qui partagent, cependant, ayant des millions d’adeptes, la réponse qu’elle a eu est sûrement impressionnante, probablement dans Bientôt, nous verrons plusieurs commandes de la société acheter en ligne avec le code de réduction “LOAIZA”.

En des occasions constantes, Kimberly est devenue une tendance dans les réseaux sociaux, surtout cela s’est surtout produit lorsqu’elle lance une nouvelle chanson, la plus récente intitulée “Do it” est devenue un phénomène car elle apparaît en chantant dans certaines parties de celle-ci en anglais Malgré le fait qu’elle a elle-même admis qu’elle ne parle pas assez couramment, cette langue s’est beaucoup renforcée.

Elle commencera probablement à suivre des cours d’anglais pour pouvoir participer constamment à des programmes de télévision américains, il est très probable qu’à l’avenir, ils commenceront à l’inviter en raison de sa popularité non seulement au Mexique mais en Amérique latine.

D’après ce que nous avons vu, son objectif est de conquérir le marché américain maintenant, ce qui n’est pas du tout facile, mais avec sa popularité et son talent, il est susceptible d’atteindre.

Si vous souhaitez obtenir une réduction dans la boutique en ligne, n’hésitez pas à utiliser la réduction que Kimberly Loaiza fait la promotion, profitez du code pour n’importe quel article de la boutique comme elle le mentionne elle-même.

La boutique SHEIN a récemment lancé les nouvelles tendances pour cette saison d’automne, vous y trouverez sûrement quelque chose qui attire votre attention et que vous souhaitez acheter immédiatement.

Le froid arrive et l’envie d’acquérir de nouveaux vêtements grâce à SHEIN, de les acquérir et de les avoir en peu de temps tant que votre commande ne porte pas sur un seul vêtement, la mode n’a jamais été à notre portée si facilement ces tendances peuvent provenir immédiatement à votre domicile, et pas après des mois dans votre pays, il n’a été utilisé que quelques années auparavant.

Ce qui caractérise SHEIN est que leurs vêtements en particulier sont proposés à des prix différents, vous pouvez donc acheter deux vêtements à la fois bon marché et un peu plus d’augmentation de prix, et ils existent dans toutes les tailles et les modèles sont vraiment spectaculaires.

