La star de Criminal Minds, Shemar Moore, a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de COVID-19 jeudi, mais qu’il se sentait «bien maintenant». L’acteur de 50 ans a publié sur Instagram son expérience du coronavirus, parcourant la liste des symptômes possibles. Jusqu’à présent, le cas de Moore a été relativement léger, mais pas asymptomatique.

“J’AI COVIDÉ !!!! Je viens de le découvrir il y a quelques instants … Je vais commencer à emballer des cadeaux … Oui … J’ai été testé et on m’a dit que J’AI COVIDÉ !!!” Moore a écrit dans un message texte qu’il a pris une capture d’écran pour Instagram. «Je pensais avoir une intoxication alimentaire … des frissons et des courbatures toute la journée aujourd’hui … Je peux encore sentir, goûter, pas de toux, pas de nez qui coule … Je dois accepter les résultats des tests … Je me sens bien maintenant … mais je dois être responsable !!!! Mon Noël et le Nouvel An ne seront clairement pas les meilleurs. “

“Ma dernière année et demie n’a pas été la meilleure”, a poursuivi Moore. “Mais JE SERA BIEN !!!! C’est une période difficile pour NOUS TOUS … le MONDE !!! Mais … JE CROIS au soleil qui brille sous la pluie !! Restez en sécurité et appréciez tout et tout le monde vous avoir et eu !! BEAUCOUP D’AMOUR !!!! “

Moore a clôturé son message avec une série d’émojis sur le thème des vacances et le hashtag «porter un masque». Son message a recueilli plus de 200 000 likes tout au long de la journée de jeudi et de nombreux commentaires encourageants de la part des fans.

“Oh mon Dieu. Tu vas battre ça. Beaucoup d’amour bébé garçon”, a écrit un fan, tandis qu’un autre a ajouté: “J’espère que tu auras un prompt rétablissement Shemar tu vaincras ça.” Une troisième personne a commenté: “Shemar, je vous envoie des quantités massives de butin pour persévérer.”

Moore rejoint une liste croissante de célébrités pour contracter le COVID-19, dont beaucoup récemment, tout comme le vaccin montrait une lumière au bout du tunnel. Récemment, Ellen DeGeneres, Sharon Osbourne, Sam Asghari, Ben Platt et Khloe Kardashian ont attrapé le coronavirus, selon un rapport de PEOPLE. Ils rejoignent près de 19 millions de personnes aux États-Unis qui ont désormais été infectées par le virus.

La pandémie de coronavirus a maintenant coûté la vie à 326000 personnes aux États-Unis, selon les dernières données de l’Université Johns Hopkins. C’est un nombre de morts énorme par rapport à la population du pays, en particulier par rapport au reste du monde. Les experts en santé publique exhortent les Américains à supporter ces vacances en dehors des membres de leur famille afin de ralentir la propagation jusqu’à ce que le vaccin puisse être fabriqué et distribué largement.

Deux vaccins contre le coronavirus sont maintenant utilisés par les États-Unis, et d’autres sont en route. Le plan de déploiement actuel mettrait des vaccins à la disposition de tous au printemps ou au début de l’été.