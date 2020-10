La mère de Brittany Cartwright, star de Vanderpump Rules, Sherri Cartwright, fait actuellement face à une autre hospitalisation en raison de problèmes rénaux qu’elle a connus. Selon Page Six, Sherri demande aux fans des prières alors qu’elle navigue dans cette situation difficile. Sherri a d’abord informé ses fans de sa récente hospitalisation lundi via son histoire Instagram.

Sherri a posté une vidéo sur son histoire Instagram depuis son lit d’hôpital. Elle a dit aux fans: «Eh bien les gars, je suis de retour à l’hôpital. Cette fois, je suis devenu septique avec mes reins. J’ai eu des calculs rénaux. Je ne peux pas les passer. “Elle a ajouté qu’ils ont fait une opération partielle dimanche et qu’ils finiront de l’opération dans une semaine afin de lui donner le temps de guérir après cette procédure. Pour le moment, on ne sait pas si la Bretagne est dans le Kentucky, où vit sa mère, au milieu de cette épreuve. Cependant, elle a récemment publié une série de photos sur Instagram qui la montraient en train de célébrer l’anniversaire de sa nièce dans le Kentucky.

Malheureusement, ce n’est pas la première fois cette année que Sherri fait face à des problèmes de santé. En juin, Sherri a été transportée d’urgence aux soins intensifs après avoir subi une chirurgie de routine de la vessie. Elle a été libérée des soins intensifs quelques jours plus tard et a continué à se remettre de chez elle. En août, Brittany a partagé une mise à jour sur le bien-être de sa mère. Sur Instagram, elle a remercié tout le monde d’avoir pensé à sa maman pendant son rétablissement et a expliqué exactement comment la situation s’était déroulée. “Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas son histoire, elle a subi une opération de la vessie, est restée quelques nuits à l’hôpital et a été renvoyée chez elle”, a écrit Brittany. “Elle se sentait horrible et quelques jours plus tard, elle a été transportée d’urgence à l’hôpital pour une intervention chirurgicale d’urgence. Sa chirurgie de 45 minutes s’est transformée en 4 heures et demie. C’était les moments les plus effrayants et horribles d’être si loin en Californie.”

Pendant l’opération, les médecins lui ont apparemment déchiré les intestins et elle est ensuite devenue septique. Les médecins ont par la suite pu lui sauver la vie et Sherri a été forcée de suivre une réanimation pendant quelques jours. “J’ai volé directement vers le Kentucky et je suis restée à ses côtés”, a poursuivi Brittany. “Elle est si forte et est si loin des premiers jours où je suis restée avec elle à l’hôpital. C’était une période très effrayante mais elle rebondit tout de suite !! S’il vous plaît, gardez-la dans vos prières alors qu’elle continue de guérir pour elle la prochaine fois. chirurgie.”