Nouveau partenaire! Shia LaBeouf semble avoir déjà oublié son ex et tente de mettre ses récents ennuis derrière elle tout en montrant son amour à l’actrice et mannequin Margaret Qualley.

Le nouveau couple ne pouvait pas se garder la main alors qu’ils s’embrassaient pendant des minutes lors d’une séance de baise passionnée dans un parking.

Shia, 34 ans, qui a fait face la semaine dernière à des allégations d’abus de la part de son ex-petite amie, chanteuse et artiste FKA Twigs, a été photographiée à l’aéroport de Los Angeles, LAX, après avoir récupéré Margaret, 26 ans, la fille de l’actrice. cinéaste Andie MacDowell.

Après avoir quitté le terminal, le couple s’est dirigé vers leur camionnette blanche, où ils se sont immédiatement embrassés et embrassés passionnément.

Un spectateur qui a pu assister à la rencontre a déclaré: «Ils ont commencé à s’embrasser à l’extérieur de la voiture pendant plusieurs minutes avant de monter dans sa voiture. Les deux ne pouvaient pas se lâcher la main ni même se lever et s’embrasser avant de payer pour le stationnement. Ils sont clairement plus que de simples amis, comme on les a vus plus tard s’embrasser dans la voiture de Shia et arrêter la circulation. “

Shia et Margaret sont récemment apparus ensemble dans un clip vidéo de Rainsford NSFW intitulé “Love Me Like You Hate Me”.

Rainsford est le nom de scène de la sœur de Margaret, Rainey Qualley, et le nouveau couple apparaît sans vêtements dans la vidéo traitant d’une relation orageuse.

Article précédentCajeta empanadas