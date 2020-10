ré

Les escriptions de l’œuvre de Shirley Jackson sont souvent plutôt barbelées. «Mlle Jackson n’écrit pas avec un stylo, mais avec un manche à balai», a snipé l’Associated Press, tandis que les critiques l’appelaient «Virginia Werewolf». Mais Jackson, décédé en 1965, a eu le dernier mot. Elle est devenue l’une des écrivains gothiques américains les plus réussis du XXe siècle, écrivant ce que le New Yorker a décrit comme son histoire la plus controversée, The Lottery (1948), qui est toujours enseignée dans les lycées américains. C’est particulièrement remarquable étant donné le peu d’auteurs américaines de l’époque qui sont encore largement lues. Maintenant, la vie de Jackson a été vaguement dramatisée dans le nouveau biopic Shirley, mettant en vedette Elisabeth Moss en tant qu’écrivain titulaire, et son histoire de fantôme The Haunting of Hill House est une série Netflix populaire. Les admirateurs de ses histoires et romans noirs domestiques, caractérisés par un sentiment de terreur inquiétant et rampant, incluent les auteurs Donna Tartt, Neil Gaiman et Joyce Carol Oates. Alors, qui était cette femme extraordinaire, qui a également produit des articles légers pour Good Housekeeping sur le fait d’être mère et femme au foyer, et quel est son héritage?

Jackson est né le 14 décembre 1916 dans un quartier aisé de San Francisco. La famille de son père était des architectes prospères; sa mère venait de l’aristocratie anglaise et sa grand-mère maternelle était une guérisseuse de la foi de la Science Chrétienne. Jackson a écrit sur sa relation brisée avec sa mère, Geraldine, qui préférait son jeune frère et a dit à Jackson qu’elle était le produit d’un avortement raté. Elle a également déploré l’apparence décevante de sa fille, faisant remarquer: «J’ai été si triste toute la matinée à propos de ce à quoi vous vous êtes permis de ressembler.»

Cette relation a informé le travail de Jackson – ses romans sont pleins de jeunes femmes solitaires et incomprises, comme Merricat Blackwood, le protagoniste de We Have Always Lived in the Castle – et un thème commun dans ses histoires, comme elle l’a décrit, est que «le tout le monde est cruel et a peur des gens qui sont différents ». Même une fois que Jackson était un romancier à succès, sa mère n’était pas contente, qualifiant ses livres de «répétitifs».

À l’Université de Syracuse, où elle a étudié le journalisme, Jackson a rencontré son futur mari, le critique Stanley Edgar Hyman. Il a lu la nouvelle de Jackson, Janice, sur un adolescent essayant de se suicider, dans un magazine universitaire et a été intrigué. Ils avaient quatre enfants mais le mariage était malheureux – Hyman voulait une relation ouverte et se vantait de sa vie sexuelle avec sa femme. Il était jaloux de son succès et se sentait émasculé, mais appréciait l’argent qu’il rapportait.

Jackson, peut-être inévitablement, a eu des problèmes de santé mentale et a finalement développé une agoraphobie. Elle a pris du poids, a fumé à la chaîne et en 1965 elle est décédée subitement des complications liées à une maladie cardiaque, à l’âge de 48 ans. Son fils aîné, Laurence Jackson Hyman, qui s’occupe de ses archives, se souvient d’elle comme plus gentille que la femme qu’elle disait être. Il dit qu’elle a réussi à rendre le fait qu’elle a écrit tout en faisant tous les achats et la cuisine semble très amusant, racontant toujours des blagues intelligentes.

Malgré les courses, la cuisine et la garde des enfants, Jackson était prolifique – elle a écrit six romans, deux mémoires et plus de 200 nouvelles. La loterie est une bonne porte d’entrée vers son travail. Comme beaucoup d’histoires de Jackson, il combine habilement la satire sociale avec le paranormal. Il se déroule dans un petit village (similaire à North Bennington, Vermont, où Jackson a déménagé après son mariage) et concerne une communauté soudée qui suit aveuglément une tradition chaque année sans se rendre compte à quel point elle est cruelle et comment elle éclipse les identités individuelles. Jackson a vu l’histoire comme sa vengeance sur ses voisins, les dépeignant dans l’histoire comme barbares.

Au fur et à mesure que Jackson continuait à écrire, elle est passée de l’exploration de la question de savoir si les communautés étouffaient ses personnages féminins à des histoires plus psychologiques dans lesquelles leur esprit abrite la véritable horreur. The Haunting of Hill House (1959) semble d’abord être une histoire de fantôme simple mise en place – un groupe se rend dans une grande vieille maison pour découvrir son passé – mais à mesure qu’elle progresse, nous nous demandons si Eleanor, qui a vécu d’étranges visions depuis qu’elle a été une fille, est en fait hantée. Est-elle si malheureuse que son esprit ait créé un poltergeist? Le plus terrifiant, c’est que si l’horreur est dans son esprit, elle ne peut pas s’enfuir.

Dans We Have Always Lived in the Castle (1962), Jackson est revenu aux communautés soudées et aux problèmes familiaux, à la suite de Mary Katherine, connue sous le nom de Merricat, une jeune fille de 18 ans qui vit avec sa sœur et son oncle dans le Vermont, isolée du reste de la village par ouï-dire et par haine.

(

Elisabeth Moss comme Shirley Jackson dans Shirley

/ Néon)

Jackson écrit avec une grande économie – elle est épargnée par les adjectifs et les adverbes, mais parvient d’une manière ou d’une autre à créer un sentiment inquiétant qu’un événement terrible est sur le point de se produire. En même temps, elle est drôle – Elisabeth Moss dans Shirley montre ce côté d’elle, avec elle faisant des fouilles acérées à son mari et plaisantant en disant qu’elle a appelé sa nouvelle “Aucune de tes affaires.” Quand Jackson mourut, elle travaillait sur un roman plus optimiste sur une veuve commençant une nouvelle vie dans une pension, seule mais «confiante en sa belle joie». Les derniers mots qu’elle écrivit dans son journal reflétaient cette humeur: «Je suis le capitaine de mon destin. Le rire est possible. »

À une époque où les femmes devaient simplement continuer à être des femmes au foyer et ne pas se plaindre de leurs propres besoins, Jackson a résisté à la tendance et a pris la parole. Elle est considérée comme une proto-féministe, qui a écrit sur les femmes créatives étouffées par des hommes égoïstes et impolis. Dans Dark Tales (1948), elle écrit: «Une pensée étrange lui traversa l’esprit: elle ramasserait le lourd cendrier en verre et écraserait son mari sur la tête avec. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander à quelle fréquence cette pensée a traversé l’esprit de l’écrivain. Jackson a également dessiné des dessins animés, y compris l’une d’elle-même luttant pour porter des sacs d’épicerie sur une colline avec son mari assis en train de lire dans un fauteuil en arrière-plan, lui disant de ne pas porter d’objets lourds pendant la grossesse.

La biographe de Jackson, Ruth Franklin, voit Merricat et sa soeur Constance dans We Have Always Lived in the Castle comme les deux côtés de la même femme et une première version de la femme au foyer des années 1950 à identité partagée de Betty Friedan – une personne à part entière et l’image de son mari d’un femme. Mais Jackson donne rarement à ses personnages féminins une fin heureuse. La loterie et les aventures de James Harris (1949) présentent des hommes qui, selon les femmes, vont héroïquement sauver la situation, mais cela ne sert à rien.

La façon dont Jackson explore les luttes des femmes à travers l’horreur lui a valu des comparaisons avec Charlotte Perkins Gilman, qui a écrit The Yellow Wallpaper, et le personnage de Jane Eyre, Bertha Mason, la femme violemment dérangée de M. Rochester qu’il garde dans le grenier. Plus récemment, Death in Her Hands d’Ottesa Moshfegh a une sensation de Jacksonish.

Jackson Hyman a travaillé dur pour remettre tous les livres de sa mère sur papier et estime que son travail semble à nouveau pertinent à l’ère Trump. Il a trouvé difficile de regarder Shirley, qu’il a décrite comme exagérée et qui joue assez vite et librement avec une biographie, mais il a rencontré Moss et approuve sa performance. Il a vu de première main ce à quoi sa mère était confrontée – par exemple, lorsqu’elle est allée à l’hôpital pour avoir sa sœur, on a demandé à Jackson son métier. Elle a dit que l’écrivain et l’homme qui l’enregistrait lui ont dit: «Eh bien, je vais simplement poser la femme au foyer». Où ai-je mis ce cendrier?