La dernière goutte de Shonda Rhimes au cours de ses années à ABC était une histoire de passions pour Disneyland, a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter dans un nouveau profil. Le créateur le plus précieux du réseau gagnait plus de 2 milliards de dollars pour Disney, mais se battait constamment avec ABC sur le budget et le contenu lorsque, en 2017, ses représentants essayaient de négocier un nouvel accord pluriannuel avec l’entreprise, qui essayait de la motiver. prix demandé vers le bas. Pendant ce temps, le créateur de Grey’s Anatomy et How to Get Away With Murder était fatigué du rythme et des contraintes de la télévision en réseau.

“J’avais l’impression d’être en train de mourir”, a déclaré Rhimes à THR. “Comme si j’avais poussé le même ballon sur la même colline exactement de la même manière depuis très longtemps.” Dans le cadre de son accord avec ABC, Rhimes avait reçu un laissez-passer tout compris à Disneyland pour elle-même et un autre pour sa nounou, car elle n’a pas de partenaire. Un jour, elle en avait besoin pour sa sœur, car elle accompagnerait sa fille aînée au parc, mais elle a eu un niveau de recul auquel elle ne s’attendait jamais. Lorsque son entreprise a finalement accepté, lorsque ses filles sont arrivées à Disney, un seul laissez-passer a fonctionné. Lorsque Rhimes a appelé un cadre de l’entreprise pour essayer de régler leur affaire, il aurait répondu: “Vous n’en avez pas assez?”

Rhimes a dit qu’elle était choquée, remerciant l’exécutif avant de raccrocher et d’appeler son avocat, leur demandant de lui conclure un accord avec Netflix. En août de cette année-là, il a été officiellement annoncé que Rhimes quitterait sa maison de télévision depuis 15 ans pour un accord à neuf chiffres avec le service de streaming. Plus de trois ans plus tard, Rhimes se prépare à sortir ses deux premiers projets pour le streamer – un documentaire sur la réalisatrice, chorégraphe et philanthrope Debbie Allen abandonnée le 27 novembre et le drame d’époque Bridgerton sorti le 25 décembre.

“Je passe beaucoup de temps à y aller, comme” Nous aurions dû faire 50 concerts maintenant “”, a-t-elle déclaré à THR. “Et pas tant pour le public que, comme” Que pensent les patrons? ” Et je sais qu’ils ne pensent pas que j’aurais dû faire 50 spectacles à ce jour, mais il m’est très difficile de ne pas être la machine à raconter des histoires parfaite. “

Lorsque Rhimes a accepté pour la première fois de rencontrer le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, en 2016, elle a clairement indiqué qu’elle ne serait pas disposée à recréer les premiers jours de sa carrière pour l’entreprise. «La première chose que j’ai dite était: ‘Vous n’allez pas avoir une autre Grey’s Anatomy – pas Grey’s Anatomy dans un champ de maïs, Grey’s Anatomy sur un terrain de baseball ou Grey’s Anatomy dans un aéroport, cela ne se produit tout simplement pas’, et il a dit: «Je ne m’y attendais jamais», se souvient Rhimes. «Et puis j’ai dit: ‘Je veux juste être dans un endroit où je peux faire des choses et personne ne va me déranger ou me donner l’impression d’être redevable’, et il m’a dit: ‘Cela me semble génial. ‘”