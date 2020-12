W

uand elle ne fait pas honneur à la FROW aux spectacles de Dior et Dolce & Gabbana, Amelia Windsor se retrouve le nez profondément plongé dans une flopée de romans ou à la recherche de produits antiques sur Golborne Road.

La résidente de l’ouest de Londres, consciente du climat, est non seulement passionnée par la sauvegarde de la planète, mais vient également de publier sa première collection de bijoux en or fin en collaboration avec Alice van Cal. Le thème de la ligne? Joy, bien sûr, quelque chose qui manquait cette année.

Avant un Noël pas comme les autres, nous avons rencontré la mannequin et philanthrope pour en savoir plus sur les entreprises indépendantes qu’elle aime et ce qui est sur sa liste de souhaits ce Noël.

Dans quel quartier de Londres habitez-vous?

J’habite à Ladbroke Grove.

Quelles sont vos entreprises indépendantes préférées dans votre quartier?

Pour les cafés, j’adore Babajan – son houmous à la rose harissa et ses falafels sont incroyablement délicieux. Panella est un charmant restaurant sicilien sous la tour Trellick qui propose une excellente sélection de plats siciliens traditionnels pour le déjeuner. Liberté Chérie est une boutique zéro déchet et de recharge avec une incroyable gamme d’épices, d’herbes, d’huiles et de produits séchés comme les pâtes et le riz. Vous pouvez entrer avec vos propres contenants ou ils ont une sélection de pots donnés que vous pouvez remplir à votre guise.

Côté vêtements, il y a le marché vintage de Portobello chaque week-end qui est toujours un moment fort de ma semaine. Je suis toujours époustouflé par les beaux trésors que vous pouvez y trouver. Le marché d’antiquités sur Golborne Road est également une tradition du week-end – vous pouvez trouver de nombreuses bonnes affaires, des tables et armoires d’occasion aux assiettes et vases – pas besoin d’IKEA.

Qu’y a-t-il sur votre liste de souhaits de Noël cette année?

De quelles marques indépendantes de Shop London achèterez-vous cet hiver?

Rêve En Vert (utilisez le code ESXREV20 pour 20% de réduction), InNeoss (utilisez le code ES10 pour 10% de réduction) et The Maiyet Collective (utilisez le code MINDFULCHRISTMAS15 pour 15% de réduction en magasin et en ligne)! Ces trois collectifs ont créé des espaces pour des marques indépendantes, éthiques et durables – ils sont un endroit idéal pour découvrir de nouvelles étiquettes et des pièces uniques utilisant des matériaux verts ainsi que des stocks morts et des matériaux recyclés. Rêve En Vert dispose également d’une variété de marques d’articles pour la maison pour rendre votre décoration intérieure et votre ameublement plus respectueux de la planète.

Quel est le meilleur cadeau de Noël que vous ayez jamais offert ou reçu?

Ma sœur m’a fait un jour un album de photos de l’époque où nous étions tous bébés. Je regarde toujours à travers quand j’ai envie d’un peu de nostalgie.

Quelle est votre idée de cadeau de Noël à toute épreuve?

Les billets pour voir de la musique live sont le meilleur cadeau. Cela signifie que vous avez quelque chose à espérer pour la nouvelle année et qu’il n’y a rien de mieux que d’écouter de la musique live et de danser avec les gens que vous aimez.

Comment vous traitez-vous?

Une tequila picante frappe toujours la tache.

Qu’est-ce que cette année vous a appris?

Vivre le moment présent et être reconnaissant de ce que vous avez et le tenir fermement.

Quelles sont vos résolutions du Nouvel An?

Danser autant que possible et être gentil avec la planète.

