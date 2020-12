F

elicity Hayward est un modèle certifié, un déménageur et un shaker et un booster d’humeur générale.

La mannequin grande taille qui s’est fait un devoir d’attirer l’attention sur les défauts de l’industrie de la mode (elle a boycotté la Fashion Week de Londres en février parce qu’elle n’était pas assez diversifiée ou inclusive), n’est pas étrangère à l’utilisation de sa plateforme pour créer une différence.

Et l’inductrice de joie vérifiée élevée à Londres canalise une fois de plus sa voix pour élever et autonomiser les femmes grâce à sa dernière collaboration avec la marque de lingerie inclusive, Playful Promises.

Mais ce n’est pas la seule marque indépendante qu’elle soutient: nous avons rencontré Hayward pour savoir quelles petites entreprises de notre campagne Shop London elle soutiendra aujourd’hui. Bon shopping!

Bougie Good Candles School Dinners

«J’adore prendre les parfums classiques de la lecture de livres et des dîners scolaires, mêlant nostalgie et beaux parfums. Chaque bougie a un pourcentage qui va à une organisation caritative incroyable, y compris Trussel Trust et Ecologi (qui planteront des arbres pour chaque bougie vendue). »

(Bonnes bougies)

Promesses ludiques Soutien-gorge Self Love Felicity Hayward

«Playful Promises est l’une des marques de lingerie les plus diverses et les plus inclusives avec qui je suis honorée d’avoir une collection. Nous avons en stock plus de 70 tailles de soutien-gorge dans ma collection «Self Love Brings Beauty» et des styles pour chaque taille pour se sentir plus autonome et sexy. »

(Promesses ludiques)

Tiges Couronne de fleurs séchées Wilder

«Stems Wilder est une magnifique petite boutique du marché de Brixton avec certaines des plus belles fleurs. J’adore leurs mini couronnes de Noël que je garderais toute l’année! J’ai aussi un œil sur certains de leurs vases de style vintage en verre soufflé à la bouche pour la nouvelle année, de si belles pièces.

(Tiges Wilder)

Ensemble de vanité goutte de dopamine Art déco transparent

«J’adore Drop of Dopamine – c’est comme toutes vos meilleures trouvailles de coffre de voiture en un seul endroit. Comme ma maison est un ensemble inspirant de Del Boy ‘Only Fools and Horses’, cette société me fait vraiment sentir. Je veux tout. Les bibelots, la verrerie et les bougeoirs. Absolument magnifique.

(Goutte de dopamine)

Centre du Japon Mochi

Remise: 20% de réduction sur les kits et 10% de réduction sur les aliments frais du service de livraison japonais en ligne uniquement

«Le Japan Centre est l’un de mes endroits préférés où s’arrêter dans le centre de Londres, ils ont maintenant un incroyable bar à ramen à emporter et j’adore la sélection de mochi qu’ils ont en magasin (le thé vert est mon préféré). Aussi si vous passez dans les environs 19h, la plupart de leurs plats frais sont à moitié prix!

(Centre du Japon)

