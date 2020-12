F

De New Covent Garden Market près de Vauxhall et du magnifique Kew Garden, pour cultiver Columbia Road de l’autre côté de la ville, Londres est un endroit qui adore ses fleurs.

Les fleuristes ont été durement touchés par la pandémie, en particulier les entreprises indépendantes qui dépendent du passage du commerce, des contrats d’entreprise et des événements tels que les mariages et les funérailles pour les affaires.

C’est pourquoi Evening Standard a lancé Shop London, une campagne pour dynamiser l’activité et soutenir les entreprises locales, et parmi les artisans vendeurs et petits producteurs, vous trouverez une coterie de fabuleux fleuristes.

Des bouquets abondants aux couronnes de Noël resplendissantes, il y a beaucoup de fournisseurs de pétales pour s’évanouir.

Voici le meilleur du groupe.

Centre de table de Noël My Lady Garden

Soufflez votre bulle hors de l’eau avec cette pièce maîtresse de Noël OTT du fleuriste superbement nommé My Lady Garden. La conception de déclaration mélange le feuillage festif traditionnel comme les baies d’ilex, les roses et le pin avec des anthuriums et des anémones exotiques. C’est énervé, c’est cool, c’est fabriqué dans l’Est de Londres. Nous aimons.

(My Lady Garden)

Tiges Wilder Bleached Ruscus

Les fleurs séchées décollent vraiment, et à côté des couronnes et des arrangements frais, l’offre de fleurs séchées de Stems Wilder est quelque chose à voir. Ce bouquet de ruscus blanchi blanc est livré dans un ensemble de cinq tiges et durera bien plus longtemps qu’un bouquet normal.

Avec une approche durable de la fleuristerie, Stems Wilder a supprimé tous les emballages en plastique non biodégradables et les blocs de mousse de ses créations. La marque opte également pour des producteurs locaux et des fleurs de saison et les utilise pour créer des arrangements non conventionnels.

(Tiges Wilder)

Couronne de luxe Bloom East Classic Greens

À l’approche de Noël, il est temps d’habiller nos maisons pour la période des fêtes. Quelle meilleure façon de montrer votre esprit de Noël qu’avec une couronne artisanale, fabriquée à partir d’un feuillage d’hiver vert luxuriant. De Bloom East où toutes les couronnes sont fabriquées sur une base de mousse 100% biodégradable. Simple mais tellement magnifique.

(Bloom Est)

Blume Bunch – Choix du fleuriste

Il n’y a rien de tel qu’un nouveau bouquet de fleurs pour égayer l’endroit. Cet arrangement provient de Blume Studio, une boutique qui vend toutes sortes de jolies choses – bougies, papeterie et fleurs, séchées et fraîches. Le choix du fleuriste est composé de fleurs cueillies directement du marché et disposées avec un œil expert.

(Blume)

Fiona Fleur Elle Woods

Offrant des ateliers en ligne, des couronnes de Noël et une gamme de fleurs séchées, l’ex-PR Fiona Fleur s’épanouit dans sa nouvelle quête créative. Spécialisé dans l’art des fleurs séchées – qui sont robustes, durent beaucoup plus longtemps et vont parfaitement avec la tendance des intérieurs en rotin – les prix commencent à partir de seulement 13 £ pour une création au nom charmant Moonbeam Snowflake. Nous aimons le plus le groupe Elle Woods: tout comme le protagoniste de Legally Blonde, elle fait tourner les têtes.

(Fiona Fleur)

