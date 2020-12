ré

Le 3 décembre marque le début de la campagne Shop London d’Evening Standard pour défendre les petites entreprises locales et indépendantes de la capitale.

La pandémie a été particulièrement difficile pour le commerce de détail et nous sommes là pour vous aider avec une journée de magasinage désignée afin de vous présenter des étiquettes moins connues et de vous aider à trouver de véritables joyaux cachés.

Préparez-vous à cocher toute votre liste d’achat de Noël, tout en tirant le meilleur parti des codes de réduction adaptés aux sacs à main.

De la mode et de la maison à la beauté et aux bijoux, il y en a pour tous les goûts.

Pour rendre le processus encore plus simple, nous avons rassemblé les superbes bijoux que nous ajouterons à notre panier.

Boucles d’oreilles halo de diamants en or rose 14 carats

Remise: 30% de réduction en ligne et en magasin

Clouant en quelque sorte l’équilibre parfait entre subtilité et affirmation, ces boucles d’oreilles halo de Lark & ​​Berry rehausseront toute collection de bijoux. Ils ont un sertissage en or rose 14 carats avec des détails en diamants de culture à 0,35 ct.

(Lark & ​​Berry)

Collier Alighieri L’autre côté du monde

Choisir simplement l’une des collections de bijoux extrêmement convoitées de la collection londonienne Aligheri n’est pas une mince affaire. Chaque pièce a sa propre histoire et fera partie intégrante de votre collection en constante évolution. Nous sommes particulièrement fans du collier The Other Side of the World qui peut être mélangé, assorti et superposé avec des colliers de différentes longueurs. Il est fabriqué à la main en bronze plaqué 24 carats et possède une chaîne réglable.

(Alighieri)

Golborne

Que vous recherchiez le soleil d’hiver ou que vous achetiez avec optimisme en pensant à de futures vacances, ces lunettes de soleil de Taylor Morris sont à la pointe des dernières tendances avec une monture en écaille de tortue et un design rond. La marque propose également une gamme d’autres styles de lunettes de soleil et traditionnels préférés des célébrités et a déjà été façonnée par des personnalités comme David Gandy, Emily Ratajkowski et Pippa Middleton.

(Taylor Morris)

Bague Stellar – Or Vermeil 18 Carats

Remise: 10% de rabais sur les articles sélectionnés

Conçue pour être empilée, vous pouvez porter cette bague gravée en étoile avec à peu près n’importe quelle autre pièce de la gamme Stellar79 ainsi qu’avec n’importe quel design minimaliste ou minutieusement détaillé. L’embellissement céleste formera la base de votre look de bijoux paradisiaque.

(Stellaire79)

La boîte à bijoux de protection Alkemistry x WOLF Grande prêtresse

Remise: 20% de réduction en magasin et en ligne

Alors que la marque de bijoux basée à Covent Garden propose un vaste portefeuille de pièces époustouflantes, c’est cette boîte à bijoux brodée de mauvais yeux qui a attiré notre attention. Que vous voyagiez (une fille peut rêver) ou que vous cherchiez simplement une façon organisée de ranger vos pièces préférées, cette boîte a des compartiments désignés pour les bagues ainsi qu’une poche intérieure zippée. Il est agrémenté d’un motif vibrant qui se démarquera sur votre coiffeuse.

(L’alcimie)

Chaîne de lunettes Shooting Stars

Remise: 25% de réduction sur les chaînes à lunettes

Autrefois réservée simplement aux enfants ou aux retraités, la chaîne de lunettes a connu un énorme changement de marque et avec l’introduction des masques dans nos vies, est devenue l’un des accessoires les plus recherchés. Talis Chains se spécialise dans les ornements avec des pierres de couleurs vives ou l’ajout de carillons d’eau douce comme indiqué ici.

(Chaînes Talis)

E- Charmes Alpha

Juste au cas où vous oublieriez votre nom, ou comme cadeau vraiment spécial et personnalisé ce Noël, Harvey Owen nous a couverts de breloques initiales ornées de diamants qui sont délicatement fabriquées et montées sur une chaîne ajustable. Ils sont disponibles en jaune, rose ou blanc.

(Harvey Owen)

Boucles d’oreilles Bubble Hoop

Ces boucles d’oreilles vous épateront avec leur construction à bulles non conventionnelle conçue pour un usage quotidien. Les pièces sont fabriquées sur commande et sont fabriquées avec des poteaux en bronze plaqué or 18 carats et en argent sterling plaqué or.

(Sondr)

Créoles rectangulaires en or 9 carats

Alors que nous avons tous reconsidéré nos habitudes d’achat avec des pratiques plus durables, la collection de bijoux vintage ornés de Pawn Shop a fait son apparition et nous voulons tout. Ajoutez ces créoles rectangulaires à votre look festif pour une nouvelle interprétation du style classique.

(Pion Londres)

Bracelet Bahati

Faites trier vos cadeaux de saison avec l’aide de Makal et de ce joyau en particulier. Le bracelet – nommé d’après le mot swahili pour bonne fortune – deviendra un porte-bonheur. Il est fabriqué à partir de fils colorés qui ont été recyclés à partir de bouteilles en plastique et orné d’une pépite d’or.

(Makal)

La bague de l’île de rêve

La bague Dream Island de Laura Galasso offre un bijou de costume avec une ambiance antique. Il est orné de trois palmiers, d’agate verte et de grenat et serti d’argent plaqué or 24 carats. Chaque pierre agit comme un symbole pour la guérison, une meilleure connexion amoureuse, la protection, la prospérité et pour un lien plus harmonieux entre votre corps et votre esprit.

(Soft Dream de Laura Galasso)

Clous décoratifs en fer à cheval en or 9 carats

Dans la continuité de la tendance des bijoux symboliques, ces clous en fer à cheval apportent le statut traditionnel de bonne chance de la forme mais avec un look contemporain et mettant en vedette un accent de pierre.

(Aurum Ldn)

Collier Kimai Unity

Les grosses chaînes semblent ne jamais se démoder, mais pour une version plus épurée de la tendance, Kimai a cette pièce de déclaration où les chaînes se cumulent dans un motif de maillons orné de diamants. Il est fait d’or massif recyclé 18 carats avec des diamants de laboratoire.

(Kimai)

Boucles d’oreilles déclaration LDN Encounter Milk Tooth

Pour des boucles d’oreilles audacieuses aux couleurs vives qui ne passeront jamais inaperçues, Milk Tooth LDN devrait être votre premier port d’escale. Le plus grand, le meilleur est le mantra ici pour des pièces ludiques qui mettront un sourire sur votre visage ou celui de votre destinataire. Ces cerceaux sont ornés d’une pierre naturelle Lapis Lazuli bleue, d’un visage souriant, d’un globe en résine vert forêt et d’une étoile gravée de palmier.

(Dent de lait LDN)

Collier de perles Mabe & A The Maggie

Remise: réduction de 20

Code: ESSHOPS

Mettez à jour votre collection de bijoux avec les pièces superposables de Mabe & A. La collection chic sans effort de bagues, colliers, bracelets et boucles d’oreilles est conçue pour s’intégrer parfaitement parmi les pièces que vous possédez déjà.

(Mabe et A)

Bracelet à breloques étoile et lune

Bien que vous ayez déjà une sélection soigneusement organisée de colliers et de boucles d’oreilles, il est temps de donner à vos poignets un peu d’amour avec Natasha Dean et ce joli bracelet à breloques contemporain. Conçue pour un usage quotidien, la pièce a une combinaison d’ornements célestes comprenant des étoiles, la lune et une touche scintillante avec des diamants.

(Natasha Dean)

Bague en argent avec topaze bleue octogone Sami

L’anneau bling ultime. Les créations de la marque de bijoux éthiques Sami sont tout sauf subtiles. Conçues à Londres avec un savoir-faire indien, les pièces sont audacieuses et lumineuses et constituent le cadeau ultime.

(Sami)

Manchette Constellation Blanche

Ajoutez une touche d’éclat à votre oreille sans avoir besoin d’un piercing avec la manchette d’oreille de Tada & Toy. Cette pièce ornée de cristaux a un vermeil plaqué or 18ct sur argent sterling 925.

(Tada et jouet)

