Ondon regorge de boutiques intéressantes vendant des choses étranges, merveilleuses et carrément utiles – alors pourquoi continuons-nous à regarder les mêmes vieilles vitrines?

Comme notre histoire Internet l’attestera sans aucun doute, nous sommes tous coupables d’avoir tracé la voie numérique vers des sites Web populaires pour tout, des draps frais à la nouvelle verrerie pour votre chariot à boissons. Mais il est temps de faire bouger les choses avec de brillants nouveaux venus.

Dans le cadre de Shop London, nous vous encourageons à emporter votre souris – et votre argent – ailleurs. Soutenez les entreprises locales les plus touchées par la pandémie et vous découvrirez de nouveaux magasins, pleins de nouveautés pour mettre à jour votre maison sans effort.

En plus de soutenir les petites marques indépendantes, vous êtes également plus susceptible de trouver des gemmes que vos amis moins informés n’auront pas. Nos maisons doivent refléter nos personnalités, nos goûts et nos intérêts, c’est donc une horreur mineure de passer des mois à organiser soigneusement votre maison pour découvrir que votre ami a exactement le même tapis.

Pour éviter de tels faux pas de décoration intérieure, mais surtout pour vous encourager à magasiner localement dans le but de soutenir de nouvelles entreprises, de stimuler l’économie locale et de remplir votre maison de belles et merveilleuses choses, nous avons sélectionné nos pièces les plus recherchées de Shop Les magasins d’articles ménagers de Londres.

Il est temps de sortir de votre ornière d’achats en ligne. Il est temps de magasiner à Londres.

Freddie XL Freddie Mercury Sérigraphie

Vous voulez des impressions qui déchirent la rétine et qui sortiront des murs? Faites une ligne droite virtuelle pour Tiny Riot où les imprimés de légendes de la pop comme Freddie Mercury, Amy Winehouse et Madonna ont reçu une touche royale. Il a certainement notre sceau d’approbation.

Disponible avec ou sans cadres.

(Minuscule émeute)

Plateau De Vanité Art Déco Ambre Années 20

Dans une teinte ambrée dorée, ce plateau de style Art Déco est le lieu idéal pour se promener des objets, comme des clés et des bijoux. C’est un vrai millésime d’il y a plus de 100 ans – il y a un petit éclat comme preuve mais cela n’enlève rien à la beauté de la pièce.

(Goutte de dopamine)

Vase Anse Ferm Living

Nous adorons un bon vase et celui-ci a fière allure avec ou sans fleurs – nous aimons bien l’idée de le remplir d’un bouquet séché. La forme conique simple et les poignées jumelles sont fabriquées à partir d’une argile rustique qui donne au vase sa couleur sable brut et sa texture rugueuse.

(Fern Living)

Couverture lestée Mela

Si vous avez du mal à vous endormir (merci 2020), il est peut-être temps d’investir dans une couverture lestée – et celle de Mela est la meilleure. Disponible en taille simple, double et king size, la clé est d’en choisir un qui représente 10% de moins que votre poids corporel pour ressentir correctement les effets apaisants et angoissants.

(Mela)

Bougie Bonam Kim Hannah

Célébrant la forme féminine, cette bougie est presque trop jolie pour brûler – mais si vous décidez de l’allumer, vous pouvez vous attendre à huit heures de magnifique lueur. Coulé à la main à Brooklyn, il est composé à 100% d’un mélange biologique d’abeille et de cire de soja.

(Bonam Kim)

Construisez votre propre panier de Noël écossais

Avec Noël ici, il est temps de commencer à penser aux cadeaux. Un panier est une idée infaillible, et celui-ci de The Tartan Blanket Co. vous donne la possibilité de construire une boîte avec des extras tels que des sablés écossais appropriés, des bougies, une décoration de Noël en bois, une boisson chauffante et des chaussettes. Tout cela sera envoyé avec le produit vedette, la plus douce couverture en laine d’agneau ou en cachemire dans une couleur bloc ou un motif à carreaux.

(The Tartan Blanket Co.)

Coussin de sol vintage Moanna & Co Alani

Fabriquée à partir d’un tapis berbère marocain vintage, cette magnifique housse de coussin de sol ocre égayera l’endroit et vous donnera un nouvel endroit pour vous asseoir. Mieux encore, toutes les pièces sont uniques, il n’y a donc aucune chance de les rencontrer ailleurs.

(Moanna & Co)

Victoria’s Stories Magnificent Manarola impression photo

Nous doutons que la vue à l’extérieur de votre fenêtre ait beaucoup changé au cours de la dernière année. Bien que nous ne puissions rien y faire, la photographie de voyage vibrante de Victoria Metaxas peut vous transporter dans des climats plus ensoleillés et plus heureux sans avoir à sortir de chez vous. Cette impression gaie du célèbre village des Cinque Terre en Italie est disponible dans une variété de tailles et ne manquera pas d’égayer vos intérieurs.

(Victoria Metaxas)

Tabouret Trove Madeleine

Un tabouret d’inspiration Empire qui a été relooké en laiton avec un rembourrage fait à la main, nous sommes fous de ce tabouret / chaise. C’est l’union ultime du glamour et du kitsch, mais si c’est trop Pat Butcher à votre goût, les coussins se déclinent également dans une gamme d’autres motifs.

(Trove)

Lampe de bureau Herston Hero

La forme rencontre la fonction dans la lampe de bureau LED de Herson, le complément parfait à votre espace de travail domestique. La lampe auto-équilibrée utilise des poids pour glisser en douceur et sans effort dans n’importe quelle position, tandis que le matériel en laiton brillant ajoute une touche d’élégance.

(Herston)

