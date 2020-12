T

La sphère des baskets est à court de quelques chiffres discernables. Plus particulièrement ceux de la variété féminine.

Il y a cependant une Londonienne qui essaie de renverser ce récit et elle s’appelle Jess Lawrence.

Lawrence, une sneakerhead avouée et un expert des médias sociaux simultanés, a récemment écrit un essai pour Vogue sur les raisons pour lesquelles elle aime les baskets (préparez-vous à des baskets sérieuses) et comment le monde des entraîneurs échoue à ses compatriotes.

Mais ce n’est pas tout ce qu’elle utilise sa voix pour souligner, elle est également passionnée par le soutien aux entreprises indépendantes. Ce sont ceux qu’elle soutiendra dans le cadre de la campagne Standard’s Shop London.

Chapeau à carreaux Stussy Big Logo

«Les chapeaux Bucket sont si polyvalents qu’ils bloquent le soleil de vos yeux en été et le froid de vos oreilles et de votre tête en hiver. Idéal aussi pour cacher une mauvaise journée de cheveux! J’ai toujours été très attiré par ce type de tartan, et le porter dans un accessoire plutôt que dans un vêtement signifie qu’il est plus subtil pour ceux qui ne veulent pas d’un look tartan complet. Personnellement, je porterais ceci avec un look tartan complet, une chemise, un pantalon, avec un t-shirt blanc et des baskets blanches unies, luxuriantes!

(Stussy)

Kai Collective Gaia Top en violet

«J’adore un haut moulant extensible que vous pouvez porter de différentes manières – qu’il soit assorti à un pantalon taille haute, sous une doudoune ou sous un col montant en hiver, ou placé sous un t-shirt ou un pull, vous pouvez toujours faites ressortir la touche de couleur dans n’importe quelle tenue. La superposition est un incontournable de l’hiver! Les couleurs vives de ce haut signifient qu’il est super polyvalent dans la coordination et le style de nouvelles façons.

(Collectif Kai)

Dr.Martens 2976 Bottes Quad

«Je pense que tout le monde devrait posséder une paire de bottes classiques Dr Martens. Non seulement ils sont une pièce emblématique de l’histoire de la mode, mais ils ont fière allure avec littéralement tout. Robes, costumes, jeans, salopettes, etc., ils sont si polyvalents et ont fière allure dans une variété de styles de vêtements différents. Cette paire particulière apporte la signature épaisse de Dr Martens au style de bottines Chelsea, qui est unique, élégant et ajoute un peu de hauteur aussi!

(Bonté)

SkinCeuticals Hydratant B5

Remise: 15% de réduction sur tous les soins du visage (achat comme bon cadeau) et tous leurs produits de soin de la peau qui comprennent Skinceuticals, Heliocare, Obagi, ZO Skin Health et plus

«Je vais prendre toute l’humidité que je peux obtenir pendant ces mois d’hiver, donc un sérum à base d’acide hyaluronique est un incontournable. Celui-ci est lisse et n’est pas trop liquide – ce que je trouve peut vous faire utiliser un produit plus rapidement. Je l’utilise sur mon visage et mon cou dans le cadre de ma routine nocturne.

(Clinique Cavendish)

Gilet Carhartt WIP Classic

«Les vestes sans manches sont l’une de mes préférées pendant les mois les plus froids, et Carhartt est toujours une référence. J’ai cette veste dans de nombreuses couleurs, mais ce superbe bronzage a une sensation et un look vintage qui le distinguent magnifiquement des autres. Qu’il s’agisse d’un sweat à capuche, d’une chemise ou d’un t-shirt, ce type de veste est facile à coiffer et convient parfaitement à une tenue décontractée. »

(Bonté)

