J

Rejoignez l’Evening Standard pour défendre les brillantes entreprises indépendantes de Londres.

Dans toute la capitale, ces entreprises apportent de la personnalité à nos grandes rues et des choix à notre vie en ligne, mais beaucoup ont lutté contre les verrouillages.

Nous voulons les voir prospérer à nouveau. Donc, pour un jour seulement, nous nous sommes associés à notre destination beauté indépendante préférée pour offrir aux lecteurs jusqu’à 50% de réduction.

Que vous vous fassiez plaisir (continuez!) Ou que quelqu’un d’autre soutienne les marques de beauté indépendantes locales qui sont si essentielles à la vie de la capitale et au style londonien.

Considérez ceci comme votre guide ultime pour magasiner tout ce qui concerne la beauté – et profitez-en.

en relation

BLOMMA beauté

Cette sélection de gammes de produits de beauté consciemment réfléchie simplifie les achats écologiques. Avec des sections dédiées à votre philosophie – qu’elle soit végétalienne, biologique ou sans plastique – et une option à essayer avant d’acheter, il est impossible de se tromper. Faites le plein de tout, des articles essentiels tels que l’ensemble de 10 ronds faciaux de la Ginger Green Company qui peuvent être jetés dans la lessive et réutilisés aux friandises indulgentes pour lacer le bain.

(Blomma)

Clinique Cavendish

Remise: 15% de réduction (achat comme bon cadeau) et tous nos produits de soin de la peau qui incluent Skinceuticals, Heliocare, Obagi, ZO et plus

Réputée pour ses médecins, infirmières et esthéticiens qualifiés, cette clinique de Londres propose tout, des soins du visage non invasifs aux injectables et au Velashape lissant la cellulite, permettant une liste complète de soins du visage et du corps si vous le souhaitez. Leur sélection de soins de la peau approuvée par des professionnels est un incontournable à parcourir avec des marques telles que Skinceuticals, IS Clinical et Obagi.

(Clinique Cavendish)

Fable et crinière

Créée par deux frères et sœurs qui voulaient partager la tradition séculaire du massage indien à l’huile capillaire, cette belle gamme est formulée avec de puissantes herbes ayurvédiques. L’huile capillaire nourrissante Holiroots, 29 £ peut être des massages sur le cuir chevelu et sur les longueurs de cheveux et laissée en place pendant une heure ou mieux encore, la journée.

(Fable et crinière)

Ormonde Jayne

La boutique de destination où les Londoniens avertis peuvent s’adonner à leurs sens, le magasin phare de la Royal Arcade, Old Bond Street est un havre de paix et parfumé. Grâce à un choix de mélanges inhabituels utilisant des ingrédients rares, personne d’autre ne portera votre parfum signature. Si vous ne pouvez pas visiter en personne – que ce soit pour des raisons de verrouillage ou de logistique – le Discovery Set, 42 £ est plein de tentations.

(Ormonde Jayne)

Réveiller

Prônant une prise douce mais efficace du bain de bouche, Waken est sans alcool, végétalien et recyclable grâce à son emballage en aluminium. Mélangées avec de la menthe naturelle et d’autres plantes comme l’eucalyptus, les formulations rafraîchissent et soignent en douceur toute votre bouche.

(Réveiller)

Bonnes bougies

Ces bougies ont belle allure, sentent bon et font du bien aussi, 10% de chaque bougie vendue allant à des œuvres caritatives. Les parfums évocateurs sont mariés avec des illustrations originales.Une fois que vous avez apprécié la bougie, vous pouvez conserver et réutiliser le pot pour stocker des crayons, des bibelots ou même une plante de cactus digne d’Instagram. La lecture de livres est un favori pour évoquer le moment où vous commandez un café et un croissant dans un café et que vous ouvrez votre livre pour profiter d’un chapitre ou deux – les rêves de verrouillage sont faits.

(Bonnes bougies)

Béatonomie

Combien de fois n’avez-vous utilisé qu’une ou deux nuances dans une palette de maquillage? Probablement trop nombreux à retenir, c’est pourquoi ce service sur mesure est si brillant. Vous pouvez choisir votre propre palette parmi une collection de cinquante teintes riches en pigments et finir de personnaliser le compact lui-même.

(Beautonomie)

Cosmétiques à la carte

Non seulement cette marque de beauté a une excellente gamme en interne, mais le service sur mesure exceptionnel vous permet de mélanger votre propre nuance de fond de teint, correcteur, fard à joues ou rouge à lèvres. Parfait si vous ne trouvez jamais le bon ton de fond de teint ou si vous êtes toujours à la recherche d’une vie: la lèvre rouge orangée parfaite.

(Cosmétique à la carte)

La pharmacie française

(Nuxe)

À Paris, les rédacteurs beauté se dirigent directement vers la pharmacie locale pour s’approvisionner en produits essentiels peu connus. Cet avant-poste parisien de Marylebone propose tous ces favoris français bien-aimés tels que les soins capillaires brillants de Klorane, les soins La Roche-Posay et Nuxe, qui propose des soins corporels particulièrement agréables.

Beauté candeur

Remise: 30% de rabais sur les produits sélectionnés dans toutes les catégories

Créé par deux femmes noires, Jacqueline Kusamotu et Abi Lawrence-Adesida, Candor Beauty propose une sélection organisée des produits de beauté les meilleurs et les plus recherchés créés par et pour les femmes noires et les femmes de couleur. Tout a été rigoureusement essayé et testé par Jacqueline et Abi qui défendent certaines des meilleures marques appartenant à des noirs telles que Black Girl Sunscreen, Epara Skincare, The Afro Hair & Skin Co ainsi que leurs éditions de gammes de marques telles que Dr Barbara Sturm et Olaplex.

(Candeur)

en relation