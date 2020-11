T

Le message est clair: les petites entreprises ont besoin de notre aide.

«Nous constatons déjà une augmentation du nombre d’entreprises en baisse de jour en jour».

Nous faisons encore une fois notre part pour sauver des vies et protéger le NHS. Nous nous accroupissons, nous travaillons à domicile et en zoomant du crépuscule à l’aube, mais que pouvons-nous faire pour sauver nos moyens de subsistance et protéger nos quartiers autrefois très animés?

De Brixton à Blackheath, de Highbury à Hackney, ce sont les petites entreprises que les écrivains ES dépenseront leur argent pour ce verrouillage.

Lockdown Part One m’a présenté ce boucher traditionnel de Blackheath, avec sa viande de haute qualité et son personnel brillamment compétent qui peut dire comment quelque chose doit être cuisiné simplement en le regardant. Maintenant, je sais que je ne survivrai pas à une autre sans leurs saucisses de Toulouse piquantes ou leur fabuleux poulet «sicilien». Je n’ai aucune idée de l’authenticité de ce gros morceau de poitrine enroulé autour d’un morceau de viande de saucisse, enveloppé dans du bacon et surmonté d’une tranche de citron modeste, mais franchement je m’en fiche.

Nourriture du restaurant Soho aux prix du sud-est de Londres – que ne pas aimer? Les propriétaires Yohini Nandakumar et Terry Blake sont tous les deux ex-St John, mais apportent des influences du Sri Lanka (et de partout ailleurs où ils le souhaitent) pour créer ce qui est toujours un voyage glorieux dans une assiette. Je vais commander des plats à emporter et, si je me sens aventureux, peut-être même leur cuisinier à la maison. Le plan est de proposer une boîte de congélation avec une sélection de currys, une boîte de poulet satay burger avec chips de masala et une boîte de fête familiale, à partir du vendredi.

Au risque d’exacerber une consommation d’alcool déjà augmentée par Lockdown Part One, cette fois-ci, je vais stocker mon réfrigérateur non pas avec du vin M&S mais plutôt avec de délicieuses bières des spécialistes de Park Fever en bas de la rue. À Noël dernier, j’ai acheté leur boîte-cadeau remplie de friandises des brasseries du sud de Londres pour mon père et c’était un grand succès. Cette année, je pense que je vais juste l’acheter pour moi-même via leur service de vente à emporter et de livraison. Ils stockent également du chocolat raffiné, c’est donc tous les groupes d’aliments fermés.

Les sandwichs de ce café du nord de Londres devenu boutique et plats à emporter ne résoudront pas tous vos problèmes, mais ils rendront momentanément le monde meilleur. Ils sont préparés avec du levain de la boulangerie Dusty Knuckle à proximité et les succès récents incluent le pastrami, le fromage et les cornichons faits maison et le poulet frit César. Il existe également des salades inspirées du Moyen-Orient et des gâteaux et des biscuits inspirés des Scandi, ainsi que du café, du vin, de la bière et des spiritueux à emporter et une sélection d’articles ménagers soigneusement sélectionnés. Stocker.

Théâtre Wondrous, Dalston

Erika Nagata, qui dirige cette boutique indépendante sur Dalston Lane, a un goût impeccable. Elle travaille dans la mode depuis plus de 20 ans et a soigneusement sélectionné une belle gamme de vêtements pour femmes et enfants, ainsi que des bijoux et accessoires. Le pull en laine d’alpaga gris foncé est sur ma liste de Noël.

Vous pouvez toujours parcourir virtuellement cette librairie indépendante à Highbury. Ils offrent Click and Collect et la livraison postale. Si vous êtes inspiré pour écrire votre propre livre, ils organisent un atelier Zoom de dix semaines sur le démarrage de votre roman. Leur club de lecture Ink and Drink a déménagé à Zoom – il y a souvent des discussions d’écrivains locaux.

Connu sous le nom de Theobald pour la route sur laquelle il se trouve – ce n’est le nom d’aucun des charmants bouchers – même les week-ends fermés se sentent comme une occasion de cuisiner avec quelque chose acheté ici. Le boeuf est particulièrement bon; Je n’ai pas eu de steak de filet dans aucun restaurant aussi délicieux que les trucs tranchés ici, alors qu’il y a aussi un choix de premier choix de gibier, et les bangers sont éclatants. Le service est un type amical à l’ancienne. Les files d’attente socialement éloignées ne sont pas très amusantes dans le froid, mais étant donné qu’il existe un service de livraison gratuit maintenant opérationnel, quand il pleut, je renoncerai au chat et passerai commande par e-mail.

Fin et plie, Hackney

Ce poissonnier de Broadway Market a été la découverte du dernier lockdown; ils sont amusants, le poisson est excellent et les huîtres Gillardeau sont toujours en stock. Ces petits joyaux français sont assez difficiles à trouver sur les listes de restaurants, sans parler des plats à emporter, mais ils sont un régal, noisette et sucré, et valent le cycle de 20 minutes que je vais faire chaque semaine (lorsque vous restez à , se gâter est tout). Ils proposent également une sélection de poissons frais et fumés, de crustacés et de homards, tandis que la carte des vins accompagnés est également parfaite.

Terroni de Clerkenwell, Farringdon

Un samedi ou un dimanche matin, se diriger vers ce favori local – qui arrive à la plus ancienne épicerie fine de Londres – est comme se promener dans un endroit niché dans une ruelle napolaise; ça sent le café, le bavardage est fort et excité et généralement toujours en italien, et un mur est un sanctuaire à une variété inconcevable de formes de pâtes (bien que les spaghettis alphabetti restent malheureusement absents). Bien que nos armoires imitent souvent leurs étagères, ce verrouillage que je vais régulièrement passer pour un expresso à emporter et des tranches de pizza fraîchement préparée pour accompagner une montagne de viande séchée et les boîtes de tomates, ma petite amie (italienne) insiste sur le supermarché le moins cher. tarif.

Ce micro-café et magasin général à l’intérieur d’un rembourreur de meubles au bord de Burgess Park m’a gardé le moral dans le lockdown 1.0. Le personnel est merveilleux, il vend des bouteilles de rose provençale et vous ne pouvez pas rester longtemps découragé lorsque vous mangez une de leurs cronuts à la pistache. Heureusement, il s’agit d’un arrêt à emporter, donc ils resteront ouverts au cours des prochaines semaines. Je ferai la queue pour une ruée vers le sucre avant de me promener dans le parc, même si la journée se raccourcit.

Les bras de Camberwell, Camberwall

Les hivers en temps de paix signifient passer des heures à une table dans les bras de Camberwell, à voir des assiettes de crabe brun au beurre sur des toasts. Malheureusement, cela m’est actuellement refusé, alors en attendant, je soutiens le restaurant en achetant des bons pour le moment où le restaurant sera de nouveau sur pied. Vous pouvez les acheter par incréments de 25 £, à utiliser à votre guise. Si vous avez un habitant du sud de Londres dans votre vie, cela ferait un merveilleux cadeau de Noël. Vous pouvez également essayer l’une de leurs tartes à partager avec Camberwell Arms At Home. Ils préparent également des negronis prémélangés à emporter. Gagnant.

Mon pub débraillé préféré – avec ses tables bancales sur la Riviera de Camberwell – ne sera pas ouvert pendant un certain temps, mais il fait actuellement click and collect – ce qui adoucit la pilule. Il a beaucoup de bouteilles et de canettes disponibles à la commande. Je vais faire le plein avant une promenade socialement distante (avec un ami) vers Dulwich.

Anya, qui dirige les magnifiques fleuristes de Peckham Bloom East, a créé mes fleurs de mariage. Avec peu ou pas de direction créative de ma part (c’était un mariage covid arrangé à la hâte et j’avais perdu la volonté de vivre à ce stade), elle a créé le bouquet et la boutonnière les plus exquis. Tout au long de la fermeture, elle livrera des compositions florales fraîches dans tout Londres avec une livraison locale gratuite. À la mi-novembre, elle ajoutera des couronnes de Noël spectaculaires sur son site. Les arrangements saisonniers commencent à 35 £ et les couronnes festives à 65 £. Lockdown 2.0 est bien plus Instagrammable.

Je commence mes journées à la WFH en me promenant dans Coldharbour Lane jusqu’à The Laundry et en prenant un de leurs cafés torréfiés Caravan à emporter. Les jours de gourmandise, je jette un pain brioché au bacon, la plupart du temps, je prends quelque chose à la boulangerie qui est entièrement fournie par St John. Le gâteau Eccles est une merveille et les brioches à la cannelle… maman, puis-je. Le week-end, je préfère un cocktail à emporter enrichissant après avoir fait le plein de quelques produits essentiels au petit magasin général.

Ah, Salon. Ces gars-là m’ont permis de passer le dernier verrouillage. Leurs caisses de vins naturels et biologiques seront livrées dans tout le pays cette fois-ci et les habitants peuvent récupérer leurs bouteilles du mardi au samedi en magasin. Choisissez entre Fun Bangers, 70 £; Juicy Bangers, 90 £; Strictly Bangers, 120 £; Hors des graphiques, 210 £. Pour ceux qui ont quelque chose à célébrer (passer un autre jour?), L’étui Sparkling Bangers comprend plus de Pet Nats. Six bouteilles par caisse. Sur le front de la nourriture, ils ont lancé Salon At Home. Faites votre choix parmi deux menus (l’un est végétarien) avec des accords mets et vins.

Mon quartier est tellement brillant que mon bar à sushis local est en fait géré par le grossiste de certains des meilleurs sashimis de Londres – fournisseur de Nobu rien de moins. Alors que ces dernières années, cela signifiait que je pouvais passer au coin de la rue pour certains des sushis de la meilleure qualité à Londres (oui, y compris la morue miso noire), cette année bizarre, cela signifie que j’ai acheté des plats à emporter à Knightsbridge aux prix du quartier. de mon vieux fidèle – maintenant converti de restaurant à épicerie fine. Un hommage honorable à un autre poisson favori, le poissonnier Coastline Galicia sur Abbey Road, qui fait le meilleur saumon fumé du nord de Londres (au milieu d’une concurrence féroce) aux côtés de poisson frais de bonne valeur, de tarte au poisson et d’un étal d’huîtres sur le trottoir.

Coastline Galicia, 69 Abbey Rd, NW8 0AE, 020 7624 9984, ouvert 9-6 du mardi au samedi

Panzers Deli, St John’s Wood

Lorsque les nouveaux arrivants à St John’s Wood reçoivent les clés de leur maison, je crois fermement qu’ils devraient recevoir les instructions à Panzers en même temps. Le marchand de fruits et légumes de style new-yorkais est une véritable institution et m’a gardé dans des bagels et de la babka tout au long du premier verrouillage. Je n’attendrai rien de moins cette fois-ci.

J’ai développé ma dépendance Hart & Lova lors du premier lock-out, c’est à ce moment-là que j’ai découvert cette formidable boulangerie indépendante, et j’y suis restée fidèle depuis. Il sert du café Monmouth, des pâtisseries au beurre rassurantes et de fabuleuses tartes aux fruits pour les jours où vous avez besoin d’une gâterie spéciale.

Pages de Hackney, Clapton

Les ventes de livres sont peut-être en hausse à cette période l’an dernier, mais cela ne signifie pas que nos librairies locales n’ont pas besoin d’une dose supplémentaire d’amour pendant l’hiver du mécontentement 2.0. Mon local à Clapton, Pages of Hackney, est toujours un délice et j’ai donc déjà fait le plein de livres que je donne en cadeau cette année. Même si vous n’êtes pas originaire de l’Est de Londres, donnez-leur quand même un suivi sur Instagram car ils accueillent des auteurs stellaires pour des discussions virtuelles.

Dans le plus pur style de Hackney, mon café local est un style de vie et une épicerie zéro déchet. Le couple qui le possède, Seda et Ber, non seulement fabrique un latte au curcuma moyen (et mélangé à la main), mais propose également des produits d’épicerie sans plastique, donc je vais y passer avec mes contenants pendant le verrouillage pour les recharges de pâtes, de porridge. avoine et riz.

Le secret le mieux gardé de l’Est de Londres est ce stand de pâtes au Netil Market de Hackney. Toutes les pâtes sont faites à la main par Riccardo, le demi-cœur italien, qui a quitté son travail dans une start-up pour faire cavalier seul et apporter des raviolis frais au grand public. La bonne nouvelle pour les habitants est que sa gamme de pâtes farcies a été lancée sur Deliveroo la semaine dernière, juste à temps pour le lockdown 2.0.

Je prévois un déjeuner de friandises WFH sous forme de sandwich à la porte de la boulangerie Dusty Knuckle à Dalston, alias les rois du levain et des produits de boulangerie. Vous pouvez désormais pré-commander votre plat à emporter pour éviter les files d’attente.

Salon de manucure non toxique et végétalien Still London est l’un des meilleurs endroits pour obtenir une manucure dans l’Est. Soutenez l’entreprise en achetant dès maintenant un chèque-cadeau à utiliser pour votre manucure festive en décembre. Ou offrez-vous l’une de leurs bougies d’hiver apaisantes à la cire de soja inspirées des paysages islandais, 38 £ – qui agrémenteront bien l’espace de travail à domicile.

Buller & Rice, Walthamstow / Newington Green

Le salon de coiffure durable Buller & Rice prend maintenant des réservations pour décembre, alors qu’ils espèrent rouvrir, alors achetez un bon cadeau maintenant à utiliser alors. En attendant, j’investirai dans quelques bouteilles de son nettoyant pour les mains Yuzu et Cedarwood en collaboration avec la marque londonienne Neighborhood Botanicals, 20 £. Odeur divine.

Jen’s Plants & Fleuriste, Brick Lane

Je n’ai pas eu la chance de devenir une plante mère lors du premier verrouillage, mais je pense que le moment est venu d’assumer la responsabilité. Mon magasin de choix est Jen’s Plants & Florists à Brick Lane. Le magasin physique est fermé pour le moment, mais il propose des livraisons pour tout, des plantes de serpent aux yuccas.

Tasses et bocaux, Forest Gate

Ce charmant petit café n’est pas seulement idéal pour les cafés et les pâtisseries, mais il est également très respectueux de l’environnement avec de nombreux produits biologiques et locaux et un large choix d’épiceries végétaliennes et sans gluten.

Je suis obsédée par les savons, les bougies et toutes ces bonnes choses, donc comme je passerai la plupart de mon temps à l’intérieur, je vais me livrer à de longs bains et à des séances de soins. Je n’ai pas encore essayé les produits de Our Lovely Goods mais j’ai entendu des choses positives et j’aimerais bien essayer plus de produits de bien-être et de soin de la peau de marques plus petites et plus récentes.