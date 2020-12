ré

posséder Street a dit aux acheteurs de Noël de faire attention ce week-end et a averti les Londoniens de rester «vigilants» face à la hausse des taux dans la capitale.

Le porte-parole du Premier ministre a exhorté les gens à respecter les règles sur les coronavirus, beaucoup devant se rendre dans les magasins samedi et dimanche.

Interrogé sur la question de savoir si le Premier ministre exhorterait les gens à faire attention aux achats ce week-end, son porte-parole a répondu: «Oui, absolument.

Il a ajouté: «Nous avons été clairs tout au long de la pandémie, nous exhortons le public à suivre les lignes directrices relatives à son activité pour nous assurer que nous sommes en mesure de continuer à réduire les taux de transmission et de protéger les communautés.

Interrogé sur la question de savoir si les acheteurs devraient éviter les périodes de pointe après la précipitation du week-end dernier, il a répondu: «Je n’entrerai pas dans les discussions sur le fait de dire aux gens comment faire leurs achats. Mais je voudrais simplement répéter ce que nous dirions pour garantir que les gens suivent les directives en place. »

Cela vient après qu’il y ait eu des scènes chaotiques le week-end dernier, lorsque des centaines de jeunes ont assailli Harrods et que des visiteurs ont envahi le centre de Londres le premier week-end après le verrouillage.

La présidente des Conseils de Londres et chef de file de Camden, Georgia Gould, a appelé les gens à être «très prudents» ce week-end. Elle a ajouté: “S’il y a une période moins chargée pendant laquelle vous pouvez faire vos achats, ce sera beaucoup plus sûr pour vous, les autres acheteurs et les détaillants.”

Il a également été demandé au porte-parole du Premier ministre si Londres entrait dans les mesures de niveau 3 les plus strictes la semaine prochaine et a répondu: «Le premier point de révision tel que nous l’avons clairement défini en ce qui concerne les zones se déplaçant entre les niveaux aura lieu le 16 décembre et tout changement. de cela sera présenté peu de temps après.

Interrogé sur ce qu’il dirait aux Londoniens de tenter de maintenir le taux bas, il a répondu: «Nous encouragerions les gens à rester vigilants et à respecter les restrictions locales et à suivre les règles de distanciation sociale en place.