Un homme qui a tenté de fuir le pays après avoir tué un étranger qui tentait de jouer le rôle de «pacificateur» lors d’une soirée à Londres a été reconnu coupable de meurtre.

Le père de deux enfants s’est effondré devant le club Rolling Stock de Kingsland Road après l’attaque peu avant 6h30 le samedi 24 novembre 2018. Il est décédé deux heures après son admission à l’hôpital.

Tyla Gopaul, 22 ans, d’Islington, a été reconnu coupable du meurtre de M. Sharif-Ali à Old Bailey vendredi.

M. Sharif-Ali, qui a créé une entreprise de vente à emporter en ligne avec un ami et est retourné à l’université, se trouvait au Rolling Stock à Shoreditch avec deux hommes avec qui il s’était lié d’amitié après être sorti la veille au soir.

CCTV de l’intérieur du bar montre Gopaul et un ami qui traînent autour du bar en même temps que M. Sharif-Ali et les deux hommes avec lesquels il s’est lié d’amitié. Vers 5 h 15, Gopaul et M. Sharif-Ali se parlent. Ils semblent terminer une conversation par une poignée de main.

Vers 6 heures du matin, l’un des hommes avec M. Sharif-Ali a eu un désaccord verbal avec l’ami de Gopaul. Des témoins ont dit avoir entendu l’homme crier à l’ami de Gopaul: «Viens ici, réglons ça.»

M. Sharif-Ali a essayé de s’interposer entre les deux hommes mais des témoins ont dit que Gopaul s’était précipité vers le groupe en criant «quoi, quoi, quoi» en sortant un couteau. La police métropolitaine a déclaré que Gopaul avait été vu «écorcher le couteau» et «se précipiter» vers le groupe à plusieurs reprises.

Tyla Gopaul a fui le pays après avoir poignardé Zakaria Sharif-Ali

Lorsque M. Sharif-Ali a tenté de s’interposer entre les hommes, il a été poignardé par Gopaul.

Le père de deux enfants s’est effondré après l’attaque peu avant 6h30 samedi. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital et a subi une intervention chirurgicale d’urgence, mais est décédé deux heures après son admission.

Gopaul a fui la scène et a rencontré une femme appelée Destiny Bannerman qui l’a aidé à planifier son départ du pays.

Bannerman, 19 ans, également d’Islington, a plaidé coupable d’avoir perverti le cours de la justice et d’avoir aidé un délinquant le 11 juin. Elle sera condamnée le jeudi 26 novembre.

Gopaul a pris un vol pour la Turquie le 24 novembre où il s’est ensuite rendu à Chypre. Il a été arrêté le 5 novembre de l’année dernière après avoir été extradé de Cyrpus en vertu d’un mandat d’arrêt européen.

Le joueur de 22 ans sera également condamné le 26 novembre.

L’inspecteur-détective Rita Tierney, du Specialist Crime Command du Met, a condamné «l’attaque insensée».

Elle a déclaré: «Les faits de cette affaire démontrent à quelle vitesse et avec gravité un incident peut dégénérer avec des résultats terribles une fois qu’une décision est prise d’utiliser un couteau. Tragiquement, Zakaria agissait comme un artisan de la paix lors de cet événement et essayait de calmer la situation. Tyla Gopaul a tenté de prétendre qu’il s’agissait d’un accident malgré des preuves accablantes du contraire.

«La souffrance de la famille de Zakaria a été prolongée par les actions de Tyla Gopaul. Non seulement responsable de la mort de Zakaria, mais après avoir fui le pays dans le but d’éviter d’être jugé pour son crime. Ils ont dû attendre sachant que l’homme responsable de la mort de Zakaria était en liberté à l’étranger.

«J’espère que cela envoie un signal clair, la police métropolitaine continuera à poursuivre tous ceux qui pensent que quitter le pays les empêchera d’avoir à répondre de leurs crimes.»

M. Sharif-Ali était l’aîné de sept enfants. Sa plus jeune sœur a déclaré qu’il était «la personne la plus gentille, la plus gentille et la plus serviable que vous puissiez souhaiter rencontrer».

Elle a déclaré: «Aussi fou que cela puisse paraître, moi et tous mes autres frères et sœurs se battraient et se disputeraient comme le font les frères et sœurs, mais il ne le ferait jamais. Avec nous, c’était le frère aîné qui veillait sur nous tous; il était très protecteur envers nous tous, il était notre modèle.

«Zak avait vingt-six ans et était marié avec un fils de six ans et une fille de trois ans. Ils adoraient tous les deux Zak, ils l’aimaient tellement. Son aîné est conscient que son père est parti, chaque soir il prie Dieu et lui dit de protéger son père. Connaître ses enfants ne saura jamais à quel point il les aimait me brise le cœur.

«Quand nous, en tant que famille, avons perdu Zakaria, je ne peux même pas commencer à expliquer comment nous nous sentions tous, c’était irréel. Nous ne pouvions pas croire qu’il était parti. À ce moment, c’était comme si notre monde entier s’était arrêté. Je suis reconnaissant d’avoir connu mon frère pendant toutes mes années, je souhaite que je pourrais avoir une vie avec lui. Je lutte chaque jour pour comprendre pourquoi cela s’est produit.