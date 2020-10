La série Showtime acclamée par la critique de Kirsten Dunst On Becoming a God en Floride centrale est devenue la dernière émission annulée en raison de la pandémie de coronavirus. Showtime a renouvelé l’émission pour une deuxième saison alors que sa première était encore diffusée l’année dernière, mais cette décision a été annulée mercredi. La décision est intervenue quelques jours après que Netflix a annulé sa décision de faire une quatrième saison de GLOW et un mois après que ABC a annulé Stumptown avant que la production de sa deuxième saison puisse commencer.

On Becoming a God in Central Florida a diffusé 10 épisodes, diffusés entre août et octobre 2019. En septembre 2019, l’émission a été renouvelée pour une deuxième saison. Mercredi, le réseau a confirmé que de nouveaux épisodes ne seraient pas produits, car la production n’a même jamais démarré au cours de l’été. «La pandémie a continué de remettre en question les calendriers dans tous les domaines, et bien que nous ayons fait tous les efforts possibles pour réunir les acteurs et l’équipe pour une deuxième saison, cela est devenu intenable. C’est avec grand regret que nous reconnaissons qu’On Becoming a God ne reviendra pas », a déclaré le réseau dans une déclaration à Deadline.

Dévastateur pour moi, et très gênant pour une chaîne qui n’annule jamais ses émissions stupides. Kirsten Dunst donnait l’une des meilleures performances que j’ai jamais vues à la télévision et Alexander Skarsgård s’est inscrit pour un seul épisode pour se faire manger par un alligator. https://t.co/Y6LPBrmakN – Carrie Wittmer 👻 (@carriesnotscary) 8 octobre 2020

La série de comédie noire a été créée par Robert Funke et Matt Lutsky. Dunst a joué le rôle de Krystal Stubbs, une employée du parc aquatique au début des années 1990, Orlando qui tente d’aider sa famille après qu’elle a été ruinée par un système pyramidal. Le casting comprenait également Theodore Pellerin, Mel Rodriguez, Beth Ditto, Ted Levine, Alexander Skarsgard et Mary Steenburgen. George Clooney faisait partie des producteurs exécutifs de l’émission.

Bien que la série ait été acclamée par la critique, le nombre de téléspectateurs était constamment faible lors de sa diffusion initiale. Il n’a pas non plus attiré l’attention des Emmys. Dunst a été nominé pour le prix de la meilleure actrice dans une série musicale ou comique télévisée aux Golden Globes et pour la meilleure actrice dans une comédie aux Critics ‘Choice Television Awards. Les créateurs de l’émission ont également remporté une nomination aux Writers Guild of America Awards pour Episodic Comedy.

On Becoming a God en Floride centrale n’est pas le seul à être annulé après qu’il a déjà été renouvelé. Lundi, Netflix a annoncé de manière choquante que la quatrième et dernière saison de GLOW ne serait pas produite en raison de la pandémie. En septembre, ABC a annulé Stumptown de Cobie Smulders, même s’il a été renouvelé et ABC prévoyait de le diffuser les mercredis pendant la saison télévisée 2020-2021. Netflix a également annulé La société et je ne suis pas d’accord avec cela en raison de retards de production pandémiques.