urrah! Je ne pourrais pas être plus ravi que Douglas Stuart ait remporté le Booker Prize pour son merveilleux premier roman, Shuggie Bain. Pour une fois, les juges ont fait le bon choix – pas de co-gagnants comme le fiasco de l’année dernière avec Margaret Atwood et Bernardine Evaristo devant se partager le prix, et pas de crises de colère parmi les juges pour autant que l’on sache. Selon Gaby Young, directrice littéraire de la Booker Prize Foundation, choisir Shuggie Bain était une décision unanime et «assez rapide».

Avec son récit démodé et sa structure conventionnelle, c’était certainement le choix populaire parmi les personnes à qui j’ai parlé auparavant, et j’imagine qu’il deviendra un best-seller. J’espere.

Shuggie Bain raconte l’histoire d’un jeune garçon qui a grandi dans la pauvreté à Glasgow, dans les années 1980, dans un immeuble municipal. Avec un demi-frère et une sœur aînés, Shuggie sait qu’il est «différent» des autres garçons, mais il est trop jeune pour savoir qu’il est gay.

Sa mère Agnes est belle – elle ressemble à Elizabeth Taylor – et est mariée à Shug, qui travaille comme chauffeur de taxi maintenant que les mines ont fermé. Agnès rêve de plus qu’elle n’en aura jamais: «Avoir trente-neuf ans et avoir son mari et ses trois enfants, dont deux presque adultes, tous entassés dans l’appartement de sa maman, lui a donné un sentiment d’échec. Lui, son homme, qui, lorsqu’il partageait son lit, semblait maintenant se coucher sur le bord, la mettait en colère contre les promesses jonchées de choses meilleures ».

Shug déménage la famille à Pithead, une friche post-industrielle d’un village à la périphérie de Glasgow, entouré de mines fermées et de collines de scories noires. Il a bientôt des scarpers, laissant Agnès se débrouiller seule et pour les enfants. Peu à peu, elle s’enfonce plus profondément dans l’alcoolisme, aidée et encouragée par ses voisins, et dépense ses avantages sociaux en Special Brew et en vodka.

Les scènes de violence et d’abus liés à l’alcool, certains sexuels, d’autres tout simplement sadiques, sont exténuantes, mais tempérées par la manipulation empathique de Stuart de son matériel et l’oreille brillante pour le dialogue. Les tensions entre catholiques et «Proddies» sont bien dessinées et il y a des moments d’humour exquis, tandis que le lien entre le fils et sa mère est terriblement poignant. Shuggie ne peut s’empêcher d’aimer sa mère; aussi mal qu’elle soit, il l’aide à se relever, encore et encore.

L’histoire est étroitement basée sur la propre relation de Stuart avec sa mère, décédée d’alcoolisme alors qu’il était adolescent, et sur sa non-relation avec son père, qui est parti à l’âge de quatre ans et est décédé quatre ans plus tard.

À 430 pages, le livre est, par un smidgeon, le plus long des six titres présélectionnés, mais à mon avis était le plus facile et le plus rapide à lire, un bélier émotionnel d’un livre, grand cœur, tendre et sans un soupçon de amertume. Il restera longtemps avec moi et je le relirai certainement.