La course à la présidentielle entre le président Donald Trump et l’ancien vice-président Joe Biden est encore trop proche pour être convoquée. Pour le moment, Biden est leader dans plusieurs États clés du champ de bataille, notamment la Pennsylvanie, la Géorgie et l’Arizona. Il est également en avance sur Trump en ce qui concerne les votes électoraux qu’il avait déjà recueillis, ce qui signifie que le président sortant a un peu de terrain à rattraper s’il veut gagner. Si Trump finit par gagner les élections, il y a de bonnes chances qu’il puisse adopter une législation de relance et, par conséquent, des contrôles de relance, au milieu de la pandémie de coronavirus en cours, si les démocrates et les républicains peuvent s’entendre sur un paquet.

La Maison Blanche et le Congrès avaient déjà convenu d’un plan de relance de 2 billions de dollars en mars qui donnait aux Américains éligibles un chèque unique de 1 200 dollars. Au cours des derniers mois, les démocrates, dirigés par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, et les républicains, qui ont le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin à la tête des négociations, n’ont pas été en mesure de parvenir à un accord sur un autre plan de relance au milieu de la pandémie en cours. Les deux parties ont blâmé l’autre pour cette impasse. Avant le jour des élections, Trump a exprimé son soutien à un important projet de loi sur le soulagement des coronavirus (malgré la clôture des négociations entre la Maison Blanche et les démocrates), selon CBS News. À la mi-octobre, il a écrit sur Twitter qu’en ce qui concerne le stimulus, ils devraient “aller grand ou rentrer chez eux !!!” S’il remportait la présidence, qu’est-ce que cela signifierait pour le montant que les Américains pourraient recevoir en chèques de relance?

Avant les élections du 3 novembre, les démocrates et les républicains avaient apparemment réduit l’écart en ce qui concerne les négociations de relance. La dernière proposition approchait la barre des 2 billions de dollars, ce qui verrait chaque partie compromettre le montant souhaité pour le prochain paquet. Cette proposition comprenait même une autre série de chèques de relance de 1200 dollars, une notion pour laquelle Trump avait déjà exprimé son soutien. Donc, il va de soi que si le président est élu pour un autre mandat, les Américains pourraient envisager une autre série de chèques de relance de 1 200 $. Bien sûr, tout dépend de la question de savoir si le Congrès peut parvenir à un accord sur leur fin.

À l’heure actuelle, le vainqueur de l’élection présidentielle n’est toujours pas clair. Alors que Biden est en tête dans des États tels que la Pennsylvanie et la Géorgie, des endroits qui pourraient le pousser à dépasser les 270 voix électorales requises pour devenir président, les courses sont encore trop proches pour être convoquées. Même si Biden a une avance dans ces États, Trump a promis de contester le résultat de l’élection, car son équipe a déjà demandé un recomptage dans le Wisconsin, un État qui est devenu bleu en 2020 et a fini par aller chez l’ancien vice-président.