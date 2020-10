Les mises à jour du système d’exploitation peuvent souvent souffrir de problèmes indésirables, et il semble que les dernières versions iOS 14 et watchOS 7 d’Apple ne soient pas à l’abri. Il y a eu des plaintes ces derniers jours selon lesquelles certaines personnes qui ont mis à jour leurs appareils ont trouvé – au lieu d’une efficacité accrue – un large éventail de problèmes, y compris des données de fitness manquantes, des applications de santé qui refusent de s’ouvrir, des rapports inexacts sur les données stockées et augmentation de l’épuisement de la batterie sur les iPhones et les montres Apple. Mais alors qu’Apple a publié un moyen de résoudre certains de ces problèmes, ce n’est pas une solution facile.

Lorsque nous avons vérifié Twitter, il y avait pas mal de messages irritables d’utilisateurs dont les batteries perdaient de l’énergie beaucoup trop rapidement. Par exemple, un utilisateur a tweeté: «L’épuisement de la batterie est incroyable. De 90% à 3% en une heure. » La plupart des gens n’ont pas de problèmes de batterie aussi graves, mais cela montre le niveau de problèmes que certains rencontrent.

Apple a déjà publié une mise à jour de correctif de bogue (14.0.1), mais aucun de ces problèmes ne faisait partie de ce correctif. Au lieu de cela, Apple a suggéré que si vous rencontrez «deux ou plus» des problèmes répertoriés, vous dissociez votre iPhone et votre Apple Watch, sauvegardez sur iCloud, effacez tout le contenu de votre iPhone, puis restaurez votre iPhone et Apple Watch à partir des sauvegardes. Malheureusement, il semble qu’il n’y ait aucun moyen de restaurer les cartes d’itinéraire d’entraînement manquantes, les niveaux sonores environnementaux ou toute autre donnée manquante – Apple suggère aux utilisateurs concernés de suivre ses instructions «pour éviter de futures pertes de données».

Vous n’avez pas encore mis à jour? Vous voudrez peut-être attendre quelques jours de plus jusqu’à ce qu’Apple – et d’autres utilisateurs d’iPhone / Apple Watch – signale que tout est clair.