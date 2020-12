“Si j’avais 30 ans”: Brie Larson faisait partie du film et peu l’ont remarqué | INSTAGRAM

Bien que Brie Larson ait eu des apparitions réussies sur grand écran, elle a également joué des rôles de soutien, comme dans le drame pour adolescents “If I Were 30” où très peu étaient au courant de son existence dans le film.

Alors que la talentueuse blonde, Brie Larson est mondialement connue pour son rôle attachant de «Capitaine Marvel» Dans le film qui porte le même nom que l’héroïne, et en plus de sa brève apparition dans le dernier des films Avengers: Endgame, à ses débuts, comme la plupart des acteurs, il a clairement commencé avec des rôles moins notoires, mais indispensable pour que l’histoire du film ait du sens.

C’est exactement ce qui s’est passé dans le drame pour adolescents à succès de 2004, la comédie romantique “Si j’avais 30 ans”, histoire qui raconte la vie de Jenna, une fille qui veut faire partie du groupe de filles populaires de son lycée mieux connu sous le nom de “Les six”, et qui fait tout pour s’intégrer, cependant, ses tentatives finissent toujours par échouer, principalement parce que que le chef de groupe est méchant avec elle.

Cela pourrait aussi vous intéresser: la réaction de Brie Larson au film “Captain Marvel 2”

Le film de renom mettait en vedette Jennifer Garner, Mark Ruffalo et Judy Greer, Jenna, lorsqu’elle a eu treize ans, elle a invité quelques camarades de classe à sa fête qu’elle admire, laissant de côté son meilleur et véritable ami Matt (Mark Ruffalo), et dans son empressement à être l’une d’entre elles et à devenir bientôt une belle et réussie femme, elle souhaite inlassablement avoir trente ans et bientôt ce rêve devient par magie réalité.

Maintenant une adulte Jenna (Jennifer Garner) est en 2004 et est la rédactrice en chef d’un important magazine appelé “Poise”, déconcertée et confuse elle découvre peu à peu qui elle est et comment cette situation va la faire reconsidérer sa façon de penser.

Brie Larson, était l’une des filles populaires, et n’est apparue que dans quelques scènes, au début de la pièce de divertissement, c’est pour cette raison que la plupart des gens n’avaient même pas remarqué qu’elle était là, plus pour le fait qui a une seule ligne dans les quelques minutes où il apparaît.

En fait, son personnage a essayé d’être intimidant, comme le chef du groupe susmentionné de filles populaires et jolies de l’école, bien qu’elle ait un regard féroce, en plus d’être l’une des plus grandes des petites femmes mentionnées, ce dernier détail C’est celui qui l’a amené plus tard à attirer l’attention d’autres réalisateurs de différents films.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

En fait, il y a un peu plus d’un an, lorsque son nom avait une amélioration dans le milieu artistique, quand il jouait l’héroïne de Marvel, dans une interview, Mark Ruffalo lui-même, qui joue “Hulk” dans l’univers cinématographique Marvel. Il a avoué qu’il ne savait pas non plus que Brie était apparu dans le film.

Tout s’est passé dans une interview lors de la première de “Avengers: Endgame”, lorsque l’acteur a révélé qu’il ne savait pas que l’actrice était également apparue dans le film, Mark Ruffalo a répondu à quelques questions sur le tapis violet, en répondant à la fin de la Infinity Saga, mais lorsqu’on lui a demandé s’il savait que Brie Larson était apparu dans “13 Going on 30” (le nom original du film), l’acteur avait l’air un peu confus, jusqu’à ce qu’ils lui montrent une photo d’elle, dans le film susmentionné .

Lorsque cet acteur a vérifié avec une photo en main que l’actrice avait vraiment participé à l’histoire du film, il a vu de ses propres yeux que Brie faisait partie de “Six heures”, les mauvaises filles du lycée qui agaçaient le protagoniste lorsqu’elles étaient adolescentes.

Mark ne pouvait cacher son étonnement en aucune façon et avec surprise a souligné “Elle était l’une des mauvaises filles, par Dieu!”, L’acteur ne se souvenait pas vraiment de ce fait car, il était plus que clair qu’ils n’avaient jamais partagé la scène, eh bien, il apparaît lorsque les protagonistes sont des adultes.

La belle réaction de Ruffalo apparaît vers 1h12 de la vidéo que nous vous mettons dans ce lien.