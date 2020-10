“Si je n’étais pas acteur, j’aurais été Marine”, révèle Henry Cavill | AP

L’interprète de “The Witcher”, Henry Cavill, Il a avoué à ses partisans quelle profession il aurait choisie s’il n’avait pas été acteur aujourd’hui, comme il le souligne, il aurait aimé être un Marine comme son frère qui appartient aux Royal Marines.

Hier jour, Henry Cavill dans un message posté sur son compte Instagram officiel a exprimé son amour pour les «Royals» et a également révélé que si le spectacle n’avait pas frappé à sa porte, il aurait fait de son mieux pour rejoindre le corps.

C’est le 28 octobre dernier que le Royal Marines ils ont fêté l’anniversaire de leur fondation comme ils le font chaque année, c’est pourquoi Cavill les a félicités en se rappelant que Nick Cavill, l’un de ses frères, appartient au corps ayant le grade de major.

J’ai une longue relation [con los Royal Marines], pour ainsi dire. Et c’est ce que je ferais si l’industrie cinématographique ne m’avait pas attrapé auparavant », explique-t-il. «Ces deux choses m’ont amené à devenir ambassadeur des associations caritatives des Royal Marines il y a quelques années, ce dont je suis extrêmement fier», écrit-il dans le post.

De plus, il a précisé sa position d’ambassadeur de l’association caritative Royal Marines et a montré sa fierté, afin de ne pas manquer l’occasion d’affirmer sa volonté de faire partie de cette institution.

C’est aussi ce que je ferais probablement si l’industrie cinématographique ne m’avait pas rattrapé en premier. »A précisé l’acteur de 37 ans.

Il convient de noter que les Royal Marines sont réputés pour être l’une des unités d’élite les plus dures au monde en raison de leurs performances sur le terrain et de leurs processus de sélection.

De cette manière, Herny cavill Il a montré sa volonté de faire partie de cette institution s’il n’avait pas été acteur pour suivre les traces de son frère qui appartient au corps au rang de major, Nick Cavill.

Il ne fait aucun doute que l’un des acteurs qui a été placé comme un favori du public est Henry Cavill grâce à son grand don d’acteur et bien sûr à sa grande apparence physique.

Henry William Dalgliesh Cavill a commencé sa carrière professionnelle avec le film Laguna en 2001 et pendant les années qui ont suivi, il a développé des rôles de soutien dans diverses productions britanniques telles que “The Count of Monte Cristo” en 2002, “Tristan & Isolde” en 2006 et “Stardust”. ” en 2007.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Cependant, il a commencé à se faire connaître en jouant Charles Brandon, 1er duc de Suffolk, dans la série télévisée “The Tudors” de 2007 à 2010.

Après son départ de “The Tudors”, il a joué dans son premier hit au box-office “Immortals” en 2011, puis est devenu célèbre dans le monde entier en jouant à Superman dans le DC Extended Universe, avec “Man of Steel” en 2013. “Batman v Superman: Dawn of Justice” en 2016 et “Justice League” en 2017, qui sont tous deux devenus les films de super-héros les plus rentables de l’histoire malgré une mauvaise réception critique.

Il a également joué l’antagoniste dans “Mission: Impossible – Fallout” en 2018, qui est devenu un énorme succès critique et au box-office.

Et c’est en 2019 qu’il a commencé à jouer dans la série “The Witcher” avec le personnage de Geralt of Rivia, une performance qui lui a valu des éloges de la critique et a également donné vie à Sherlock Holmes dans le film “Enola Holmes” cette année, un autre production de Netflix.

Il est actuellement l’un des acteurs les plus recherchés, car il a montré son grand dévouement dans chacun de ses rôles, toutes les maisons de production cherchent donc à travailler avec lui.

Cela peut vous intéresser: c’est ainsi que Henry Cavill s’entraîne à avoir un corps monumental