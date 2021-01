H

Il y a deux choses qui se sont produites la semaine dernière. Dimanche, Sir Keir Starmer, chef du parti travailliste, a déclaré que la taxe d’habitation devrait être gelée. Vendredi, Sadiq Khan, le principal représentant du Labour en fonction, a décidé d’augmenter sa part de la taxe d’habitation de près de 10 pour cent.

Confus? Vous ne devriez pas l’être, selon Sadiq. Son augmentation de 31 £ est simplement une preuve supplémentaire que les mauvaises choses à Londres sont toujours la faute de quelqu’un d’autre, généralement du gouvernement, et jamais rien à voir avec lui.

Sa réponse à tout problème, du crime au couteau au déclin de la rue, est d’envoyer un communiqué de presse exigeant que les ministres lui donnent plus d’argent. Nous entendrons à nouveau la vieille chanson dès qu’un nouvel accord de sauvetage sera négocié entre nous et Transport for London.

Ici, bien sûr, Sadiq a autre chose à blâmer. La principale raison pour laquelle TfL a besoin de notre aide est l’effondrement de ses revenus causé par covid.

C’est pourquoi nous avons engagé 3,5 milliards de livres sterling pour compenser ces revenus, et nous en engagerons davantage. Mais covid n’est pas la seule raison pour laquelle TfL était en difficulté. L’histoire que Khan raconte – d’un TfL bien géré par un bon maire, qui n’a déraillé que par un désastre imprévu et des coupures tory méchantes – est fausse.

Il affirme avoir “réduit le déficit d’exploitation de TfL de 71 pour cent sur une base comparable”. Cette phrase est peut-être rédigée avec soin.

Un indicateur plus simple, la dette de TfL, a augmenté de près d’un tiers sous Khan, passant de 9,1 milliards de livres sterling en 2016 à 11,7 milliards de livres sterling à la veille du covid. Il nous attaque pour avoir retiré la subvention de TfL – mais oublie de mentionner que nous lui avons donné 1,2 milliard de livres sterling supplémentaires par an en taux d’affaires à la place.

Khan affirme que son gel des tarifs sur quatre ans n’a coûté “que” 640 millions de livres sterling – un chiffre largement cité, y compris par les ministres. Étant donné que la perte de revenus s’aggrave chaque année, le coût réel est plus proche de 1,5 milliard de livres sterling.

Et puis il y a Crossrail, qui était à l’heure et au budget lorsque Sadiq a commencé – mais qui est maintenant quatre ans, et environ 5 milliards de livres, à la dérive. Chacun de ces problèmes est antérieur à covid.

Lundi, l’offre d’ouverture de Sadiq a atterri. Au lieu d’améliorer le fonctionnement de TfL, son plan, comme toujours, est de faire payer les autres. Le maire avec le slogan «Londres est ouverte» propose la notion extraordinaire d’une taxe d’entrée – une charge de 3,50 £ sur tout non-londonien traversant la frontière GLA.

Cela diviserait les collectivités avec des péages électroniques. Cela endommagerait la périphérie de Londres, qui repose sur le commerce à travers la nouvelle frontière Khan. Quelques semaines après notre accord sur le Brexit sans droits de douane, Sadiq Khan, ce féroce opposant au Brexit, prévoit une nouvelle barrière tarifaire!

Nous ne croyons pas à une fiscalité sans représentation. Si vous voulez envoyer de l’argent, cela devrait au moins venir de vos propres contribuables, qui peuvent vous tenir responsables. La nouvelle frontière terrestre de Sadiq avec les Home Counties – son Checkpoint Chigwell – n’est pas la solution.

Il devrait ranger la table des cartes et retourner à la planche à dessin.