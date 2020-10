Si vous avez aimé Emily à Paris, vous devez voir ces séries | AP

Si vous avez fini de regarder la nouvelle série à succès Netflix “Emily à Paris«Nous mentionnerons certaines séries que vous devez voir, que vous aimerez sûrement beaucoup et vous accrocherez car elles sont très similaires à celle avec Lily Collins.

Emily à Paris depuis sa première le 2 octobre a réussi à faire sensation sur la plateforme et est actuellement dans le top des productions de Netflix.

Il ne fait aucun doute que l’une des principales raisons pour lesquelles vous voulez voir la série est à cause des costumes, ce qui s’est produit dans le passé avec d’autres séries et films.

Vous avez sûrement fini de regarder la série ou êtes sur le point de le faire, et maintenant vous vous demandez à quelle heure? C’est pourquoi nous mentionnerons quelques titres similaires à l’intrigue du dernier succès de Netflix pour que vous puissiez voir une nouvelle série avec la même émotion et le même goût

Plus jeune

Il s’agit d’une série de comédie dramatique américaine, basée sur le roman de 2015 du même nom de Pamela Redmond Satran, créée et produite par Darren Star.

Il raconte l’histoire de Liza, une mère de 40 ans nouvellement divorcée, que son mari a laissée pour une femme plus jeune, qui tente sans succès de trouver un emploi après 15 ans.

Après avoir été confondue avec une fille de 20 ans pour un jeune homme nommé Josh, elle élabore un plan avec sa meilleure amie Maggie pour faire semblant d’être une femme de 26 ans et ainsi trouver un emploi.

Aimer la vie

Il s’agit d’une anthologie américaine et d’une série de comédies romantiques créée par Sam Boyd qui a été créée sur la plate-forme de streaming HBO Max le 27 mai et suit une personne différente chaque saison de leur première romance à leur dernière romance.

Moi jamais

Il s’agit d’une série comique dramatique américaine qui a été créée le 27 avril sur la plate-forme de streaming Netflix et parle de Devi, un adolescent indo-américain qui après une année traumatisante veut juste être populaire, mais rien ni personne ne facilitera la tâche. .

Le type audacieux

Il s’agit d’une série de comédie dramatique américaine créée par Sarah Watson et mettant en vedette Katie Stevens, Aisha Dee et Meghann Fahy.

Il s’articule autour de trois amis Jane, Kat et Sutton qui travaillent tous pour Scarlet, un magazine mondial de femmes.

Valeria

C’est une série espagnole originale de Netflix, basée sur les romans d’Elísabet Benavent et raconte l’histoire de Veleria qui est une écrivaine en crise, à la fois à cause de ses romans et à cause de son mari et de la distance émotionnelle qui les sépare.

Elle se réfugie chez ses trois meilleures amies: Carmen, Lola et Nerea, qui la soutiennent durant son voyage, Valeria et ses amis sont plongés dans un tourbillon d’émotions d’amour, d’amitié, de jalousie, d’infidélité, de doutes, de chagrin, de secrets, de travail, de soucis , joies et rêves d’avenir.

S3x et la ville

Une série qui transcende les modes et les générations, ainsi qu’une petite robe noire ou une chemise blanche, un classique des classiques de la série sur la mode, l’amour, les fêtes, le sexe et autres. Il a été diffusé pour la première fois sur la chaîne HBO, de 1998 à 2004.

La série raconte la vie et les histoires d’amour de quatre femmes qui sont de très bonnes amies, dont trois sont dans la trentaine et une dans la quarantaine.

Ugly Betty

Il s’agit d’une série américaine basée sur la célèbre telenovela colombienne “Yo soy Betty, la fea”, produite par Silvio Horta et créée le 28 septembre 2006 aux États-Unis sur la chaîne de télévision ABC.

Il suit la vie de Betty Suarez, une fille intelligente et bienveillante, mais pas très gracieuse physiquement, qui parvient à décrocher un emploi d’assistante du rédacteur en chef d’un grand magazine new-yorkais, Mode.

