Obtenir un nouveau téléphone est passionnant, mais cela peut également conduire à passer un temps ennuyeux à ajuster les paramètres, les autorisations et les notifications pour toutes vos applications. Les sauvegardes dans le cloud sont censées faciliter ce processus, mais elles ne capturent pas toujours tout – par exemple, vous voudrez vérifier que les notifications d’exposition COVID-19 sont toujours activées sur votre nouvel iPhone 12 si vous avez restauré à partir d’une sauvegarde . Ils pourraient ne pas l’être, selon BBC News.

Si vous craignez d’être affecté, vous pouvez réactiver les notifications d’exposition dans iOS en ouvrant l’application Paramètres, en sélectionnant Notifications d’exposition, et en cliquant “Activez les notifications d’exposition.”

Les utilisateurs ont d’abord remarqué des problèmes avec l’application officielle de recherche des contacts du National Health Service (NHS) au Royaume-Uni. Lorsque certains propriétaires d’iPhone 12 et 12 Pro ont essayé d’ouvrir l’application après avoir restauré une sauvegarde iPhone précédente, un message d’erreur leur a été présenté. La suppression et le téléchargement de l’application semblaient résoudre le problème en invitant les utilisateurs à réactiver les notifications d’exposition COVID-19 – mais également en supprimant tous les emplacements dans lesquels les utilisateurs s’étaient précédemment enregistrés.

On ne sait pas si ce problème est exclusif aux modèles d’iPhone 12 ou si la restauration d’un iPhone à partir d’une sauvegarde peut désactiver le paramètre: nous demandons à Apple et vous mettrons à jour avec ce que nous entendons. Lorsque nous avons restauré l’un de nos propres téléphones iPhone 12 à partir d’une sauvegarde, nous avons remarqué que les notifications d’exposition étaient désactivées – nous pensons donc que le problème pourrait se situer au niveau du système plutôt qu’avec des applications spécifiques comme NHS.

Le système de notification d’exposition a été initialement annoncé en avril et utilise le Bluetooth de votre téléphone pour vous faire savoir si vous êtes entré en contact avec une personne qui a été testée positive pour COVID-19. La notification qui en résulte peut également vous diriger vers des informations à jour sur le COVID-19 en ligne et où vous pouvez planifier un test pour vous-même.

La recherche des contacts, qu’elle soit automatique ou effectuée manuellement, n’est pas une solution miracle pour maîtriser les épidémies de COVID-19. Mais c’est l’une des nombreuses étapes, y compris un programme de test robuste et facilement accessible, qui peut vous aider à savoir si vous avez été infecté plus tôt afin de ne pas contribuer à la propagation. La réactivation de ces notifications est un moyen facile – en plus de porter des masques et de se laver les mains – pour garder les gens hors de danger.