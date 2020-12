L’acteur Shia LaBeouf traverse des moments difficiles. Le 11 décembre, FKA Twigs, chanteur et ancien partenaire de l’acteur, a déposé une plainte devant la Cour supérieure de Los Angeles pour agression sexuelle, harcèlement et détresse émotionnelle, mais ce n’est pas la seule chose.

L’interprète Sia a rejoint FKA Twigs et a évoqué sur ses réseaux sociaux la relation “ pénible ” qu’elle entretenait avec le protagoniste de Transformers.

LaBeouf a travaillé avec Sia en 2015, dans la vidéo de la chanson “ Electric Heart ”, juste au moment où l’acteur était en couple avec Mia Goth, qu’il a rencontré en 2012 et avec qui il était marié.

Sia a partagé sur Twitter que sa relation avec l’acteur était pleine de mensonges et de dommages émotionnels, au point que LaBeouf n’a jamais mentionné qu’elle avait un partenaire lors de leur rencontre.

«J’ai également été blessé émotionnellement par Shia, un menteur pathologique qui m’a trompé dans une relation adultère en disant qu’il était célibataire. Je pense qu’il est très malade et j’ai de la compassion pour lui et ses victimes. Il faut savoir que si vous vous aimez, éloignez-vous de lui et restez en sécurité », écrit l’interprète de« Chandelier »sur ses réseaux sociaux.

Sia a également déclaré qu’elle était fière de la bravoure dont FKA Twigs a fait preuve, garantissant ainsi que davantage de femmes seront en sécurité.

Jusqu’à présent, LaBeouf ne s’est pas prononcé sur la question et n’a pas non plus été convoqué par la Cour.

Par: Vanguardia