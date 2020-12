L’auteur-compositeur-interprète Sia appelé a montré son soutien aux brindilles de FKA sur Twitter samedi en évoquant sa propre expérience avec l’acteur Shia LaBeouf. Le chanteur de “Chandelier” a qualifié LaBeough de “menteur pathologique” et a averti les autres femmes de “rester à l’écart” de l’ancienne star de Transformers. FKA twigs, née Tahliah Debrett Barnett, a accusé LaBeouf de coups et blessures sexuels, d’agression et d’infliction de détresse émotionnelle dans un procès intenté la semaine dernière.

“J’ai aussi été blessé émotionnellement par Shia, un menteur pathologique, qui m’a escroqué dans une relation adultère en prétendant être célibataire”, a tweeté Sia, avec un lien vers le rapport du New York Times sur le procès de Barnett. «Je crois qu’il est très malade et que j’ai de la compassion pour lui ET ses victimes. Sache juste, si tu t’aimes, restes en sécurité, éloigne-toi. Plus tard, Sia a exprimé son soutien à Barnett, qualifiant sa décision de rendre publique “très courageuse” et a déclaré qu’elle était “très fière” de la chanteuse anglaise.

Dimanche, Barnett a répondu au soutien de Sia et à son histoire. «Cela renforce la raison pour laquelle j’ai dû partager publiquement mon expérience. Nous devons nous soutenir les uns les autres», a écrit Barnett. Elle a également remercié Sia pour son soutien. “Je t’aime en retour [Sia] vous êtes une inspiration et merci à tous pour votre amour et votre solidarité », a écrit Barnett.

Dans le procès de Barnett, elle a décrit un incident après la Saint-Valentin 2019, lorsque LaBeouf, 34 ans, conduisait imprudemment et menaçait de faire tomber une voiture si Barnett, 32 ans, ne disait pas qu’elle l’aimait. Barnett a supplié d’être laissé sortir de la voiture, alors LaBeouf se serait arrêté dans une station-service, où il l’a suivie hors de la voiture. Barnett affirme que LaBeouf l’a agressée en la jetant contre la voiture. Au cours de leur voyage à la maison, LaBeouf aurait frappé Barnett en essayant de l’étouffer. Barnett a également accusé LaBeouf de lui avoir sciemment transmis une maladie sexuellement transmissible. Barnett a déclaré au Times que ce qu’elle avait vécu avec LaBeouf était “la pire chose que j’aie jamais vécue de toute ma vie”.

“Je ne suis pas en mesure de dire à qui que ce soit ce que mon comportement les a fait ressentir”, a écrit LaBeouf dans un e-mail au Times. “Je n’ai aucune excuse pour mon alcoolisme ou mon agressivité, seulement des rationalisations. J’ai été abusif envers moi-même et tout le monde. autour de moi depuis des années. J’ai une histoire de blesser les gens les plus proches de moi. J’ai honte de cette histoire et je suis désolé pour ceux que j’ai blessés. Je ne peux vraiment rien dire d’autre. “

LaBeouf a affirmé que “bon nombre des allégations” contre lui sont “fausses”. Il a ajouté plus tard: “Je ne suis pas guéri de mon TSPT et de mon alcoolisme, mais je suis déterminé à faire ce que je dois faire pour guérir, et je serai à jamais désolé pour les personnes que j’ai pu blesser en cours de route.”

LaBeouf et Barnett ont commencé à sortir ensemble en 2018, à peu près au moment où l’acteur s’est séparé de sa femme, Mia Goth. LaBeouf et Goth se sont mariés à Las Vegas en 2016, mais un représentant a déclaré que deux ans plus tard, ils avaient entamé une procédure de divorce. En mars 2020, Goth et LaBeouf ont été vus à vélo ensemble à Los Angeles tout en portant des alliances, mais ils n’ont pas commenté une éventuelle réconciliation.