L’illusionniste Siegfried Fischbacher, le membre survivant du duo Siegfried & Roy, est décédé à Las Vegas à l’âge de 81 ans, selon les rapports.

La sœur de M. Fischbacher, une religieuse qui vit à Munich, a confirmé sa mort d’un cancer, a annoncé jeudi l’agence de presse allemande dpa.

Sœur Dolore a déclaré à dpa: “Il était chez lui à Las Vegas.”

Elle a dit qu’elle avait parlé à son frère au téléphone avant sa mort et qu’ils avaient prié ensemble.

«Je pourrais prier avec lui et lui dire que je serai toujours avec lui dans mon cœur», dit-elle.

Après l’appel, elle a dit qu’il s’était couché et s’était endormi.

Le partenaire de longue date de M. Fischbacher, Roy Horn, est décédé l’année dernière des complications de Covid-19 dans un hôpital de Las Vegas. Il avait 75 ans.

Le duo a étonné des millions de personnes avec leurs tours de magie extraordinaires jusqu’à ce que M. Horn soit gravement blessé en 2003 par l’un des célèbres tigres blancs de l’acte.

Le tigre Siegfried & Roy meurt

Dans une déclaration annonçant la mort de M. Horn en mai, M. Fischbacher a déclaré: “Dès le moment où nous nous sommes rencontrés, je savais que Roy et moi, ensemble, changerions le monde. Il ne pourrait y avoir de Siegfried sans Roy, et pas de Roy sans Siegfried.”

Il a ensuite déclaré au journal hebdomadaire allemand Bild am Sonntag que son meilleur ami resterait toujours à ses côtés.

“Pour le dîner, je continuerai à lui préparer la table. Comme cela a toujours été le cas. Je ne suis pas seul”, a déclaré M. Fischbacher, citant le dpa.

Pendant des années, Siegfried & Roy a été une institution à Las Vegas, où la magie et l’art de M. Fischbacher et de M. Horn ont constamment attiré des foules à guichets fermés. La paire a effectué six spectacles par semaine, 44 semaines par an.

M. Horn et M. Fischbacher, tous deux allemands, se sont associés pour la première fois en 1957 et ont fait leurs débuts à Las Vegas une décennie plus tard. Siegfried & Roy a commencé à se produire au Mirage en 1990.

Le couple a acquis une reconnaissance internationale pour avoir aidé à sauver des tigres blancs rares et des lions blancs de l’extinction.

Leur complexe de 10 millions de dollars américains abritait des dizaines d’animaux rares au fil des ans. Les lions blancs et les tigres blancs sont le résultat d’un programme de préservation qui a débuté dans les années 1980.

Le spectacle Siegfried & Roy incorporait des singeries d’animaux et des tours de magie, mettant en vedette 20 tigres et lions blancs, le nombre variant selon la nuit. Le spectacle avait également d’autres animaux exotiques, y compris un éléphant.

S’exprimant après l’attaque de 2003 qui a blessé M. Horn, Terry Lanni, président de MGM Mirage, la société mère du casino, a déclaré: “Tout au long de l’histoire de Las Vegas, aucun artiste n’a plus contribué au développement de la réputation mondiale de Las Vegas en tant que divertissement. capitale du monde que Siegfried et Roy. “