L

La société Latham & Watkins a montré une confiance à long terme à Londres, en acceptant une pré-location majeure pour un bureau de la City qu’elle prévoit d’occuper à partir de 2026.

La société prévoit d’occuper un minimum de 200000 pieds carrés au 1 Leadenhall à partir du début de 2026.

Ce développement de 430 000 pieds carrés sera adjacent à l’historique Leadenhall Market et est le dernier développement de l’investisseur canadien Brookfield dans la ville de London.

Latham & Watkins a actuellement un bureau dans la capitale au 99 Bishopsgate, et il abrite près de 500 avocats.

La location intervient malgré certaines inquiétudes quant à ce à quoi ressemblera la future demande d’occupants de bureaux après Covid à Londres.

en relation

De nombreuses personnes ont travaillé à domicile depuis le début du premier verrouillage en mars 2020, et certaines entreprises devraient envisager d’adopter le travail à distance à plus long terme.

Cependant, un certain nombre de patrons ont déclaré que le bureau restait important. Certaines entreprises devraient envisager une combinaison de travail à domicile et de travail au bureau.

Stephen Kensell, associé directeur du bureau de Latham & Watkins à Londres, a déclaré: «Le bâtiment ultramoderne du 1 Leadenhall offre toutes les commodités, les avantages et la flexibilité d’un bâtiment moderne au cœur de la ville. être conçu en gardant à l’esprit les valeurs de collaboration et de travail d’équipe qui caractérisent l’entreprise. “

Kensell a déclaré: “Bien que cette décision reste encore loin, elle marque une autre étape clé de notre croissance et de notre histoire en tant que l’un des principaux cabinets d’avocats mondiaux à Londres.”

Zach Vaughan, associé directeur et responsable de l’immobilier européen chez Brookfield, a déclaré: «Il existe une demande continue pour des bureaux de haute qualité, modernes et flexibles, et la conception de 1 Leadenhall garantit qu’il est adaptable et adapté aux besoins de travail futurs.»

en relation

Tom Sleigh, président du conseil d’investissement immobilier de la City de Londres, a déclaré: «1 Leadenhall représente la première signature de bail pré-loué majeur de la ville cette année, démontrant la conviction à long terme que les grandes entreprises mondiales ont dans la ville résiliente et dynamique. de Londres en tant que centre d’affaires international.