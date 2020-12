Disney Plus Cela s’est avéré être une surprise pour Disney. La société a annoncé lors de la journée des investisseurs que le nombre d’utilisateurs dépassait toutes les prévisions en atteignant le 86,8 millions d’abonnés. Aujourd’hui, l’entreprise envisage un avenir dans lequel ils tripleraient ce montant en moins de quatre ans.

Lors de sa participation à Investor Day, Bob Chapek, PDG de Disney, a déclaré qu’au 2 décembre, le nombre d’abonnés payants dans tous ses services atteignait 137 millions dans le monde. Le groupe comprend également Hulu et ESPN +, bien qu’ils soient éclipsés par Disney Plus.

La société a révélé que ses services de streaming atteindrait 350 millions d’abonnés d’ici 2024.

«Après avoir largement dépassé les attentes, The Walt Disney Company s’attend désormais à ce que ses services de streaming atteignent entre 300 et 350 millions d’abonnements au total d’ici l’exercice 2024, principalement en raison d’une augmentation significative de la production de contenu. Disney seul vise à sortir plus de 100 titres par an. ”

Les prévisions sont impressionnantes si l’on tient compte du fait qu’il y a un an, Disney estimait atteindre entre 60 et 90 millions d’utilisateurs sur Disney Plus pour la même année. La croissance de la plateforme a surpris tout le monde et y est pour beaucoup Le mandalorien, une série qui a servi de catalyseur pour booster les abonnements.

Disney Plus recevra plus de 80 séries et films par an

Disney Plus

Des 100 projets par an prévu par Disney, environ 80% d’entre eux seront distribués sur Disney Plus. Lors de l’Investor Day, la société a montré sa puissance en annonçant plus de 50 films et séries qui seront projetés en salles ou exclusivement sur Disney Plus.

Les critiques initiales sur l’absence de contenu ont été laissées pour compte, comme Disney l’a promis booster les franchises comme Marvel et Star Wars. La société a confirmé qu’elle avait plus de 10 projets pour chacun, y compris des séries telles que WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Ahsoka, Andor et Obi-Wan Kenobi.

Il a également été révélé que Patty Jenkins, directrice de Wonder Woman, sera en charge de Escadron de voleurs et que Lucasfilm prépare un autre film Star Wars, écrit et réalisé par Taika Waititi. Les deux films, comme tous les films Marvel, Pixar, d’autres projets d’animation et des documentaires arriveront tôt ou tard à Disney Plus.

Il l’avenir est prometteur pour la maison de Mickey, qui cherche à gagner une place sur le marché concurrentiel de la vidéo en streaming dirigé par Netflix. Les chiffres du troisième trimestre placent Netflix avec 195,1 millions d’abonnés. D’autres services tels que Apple TV +, Amazon Prime Video et HBO Max sont également en lice, bien qu’encore loin d’atteindre ces chiffres.

