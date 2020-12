g

Étant donné que le football est une question de passion, les joueurs ne sont pas étrangers à recevoir des réservations pour des célébrations de buts trop zélées ces jours-ci – mais Silas Wamangituka a pris les choses au niveau supérieur dimanche.

Wamangituka a marqué les deux buts alors que Stuttgart s’imposait 2-1 à l’extérieur contre le Werder Brême dans ce qui était un match tranquille de Bundesliga jusqu’à ce qu’il prenne vie dans le temps d’arrêt de la deuxième mi-temps.

Wamangituka a mis Stuttgart en tête à la demi-heure, ramenant le ballon depuis le point de penalty après une faute sur Wataru Endo de l’ailier néerlandais Tahith Chong, et il y a eu peu d’action jusqu’à la fin du match.

Wamangituka a réussi à voler le ballon après une confusion défensive entre le gardien Jiri Pavlenka et Omer Toprak à l’extérieur de la surface.

Mais alors que Pavlenka et Toprak se disputaient, Wamangituka attendait avec effronterie sur la ligne de but que le «gardien se rétablisse avant de rentrer chez lui à bout portant.

Wamangituka et Davie Selke de Brême ont été réservés pour leur altercation qui a suivi avant que Selke ne monte à l’autre bout et ne dirige un but pour l’équipe locale, mais c’était trop peu, trop tard et Stuttgart a réussi à s’accrocher pour les trois points.

Cette victoire les élève à la huitième place du classement avec 14 points après 10 matchs, tandis que Brême est 12e avec 11 points.

