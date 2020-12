Silhouette parfaite, Joselyn Cano s’exhibe dans une excellente tenue | INSTAGRAM

À de nombreuses reprises, nous avons pu voir la belle mannequin américaine Joselyn Cano poser pour la caméra tout en nous montrant sa silhouette parfaite, cependant, à cette occasion, son excellente tenue a fait ressortir ses charmes beaucoup plus qu’à d’autres occasions, devenant l’un d’elle. meilleures photos dans ce type de vêtements.

Bien que ce soit une photographie d’il y a quelques années, à ce jour en 2020, elle reste l’une des plus belles images du beau modèle, car ses courbes se reflétaient de manière excellente avec de petites bretelles qui composaient la pièce. qui couvrait à peine sa beauté.

Ce que les fans ont le plus aimé, c’est que vous pouvez voir ce qu’il y a en dessous, c’est un tissu fin qui lui donne cette touche attrayant et mystérieux tout en donnant un aperçu de ce que ce serait sans le porter.

Il y avait plus de 400 mille followers qui sont venus lui donner leurs goûts respectifs et quelques commentaires dans lesquels ils l’ont complimentée et ont écrit des compliments très créatifs, cherchant à appeler votre attention pour voir s’il leur répond ou du moins pour vous faire savoir qu’ils existent.

Joselyn Cano s’est efforcée de modeler son corps et de rester en aussi bonne santé que possible en allant au gymnase pendant au moins deux heures 5 jours par semaine, en faisant des exercices difficiles et un régime très rigoureux qui complète le forfait, car elle a Vous devez être complet pour continuer cette belle carrière que vous avez réussi à construire.

Depuis qu’elle était à l’Université de San Diego, Joselyn Cano a décidé qu’en la quittant, elle se consacrerait à ce qu’elle aime le plus: la mode et le mannequinat, bien que beaucoup plus concentrée sur les affaires, car c’est la façon dont elle pourrait y parvenir. tous ces rêves qu’elle a eu et qu’elle vit aujourd’hui, en plus d’être une excellente créatrice de contenu.

Joselyn est devenue une experte en faisant de son nom une marque de maillots de bain reconnue et en recrutant des mannequins aussi beaux qu’eux qui parviennent à transmettre ce qu’elle veut, à savoir le confort, la liberté et surtout la confiance en soi, ce qui complète également le grande qualité de leurs produits et de la manière dont ils les promeuvent.

En ce moment Jocelyn, qui n’est pas dans son nouvel appartement, où elle vient de poser son épinglette de Noël blanche, une très belle et grande qui orne le salon de sa maison et lui permet de profiter de cet esprit de Noël qu’elle a toujours eu. et que maintenant il est si heureux de pouvoir partager avec ses proches.

Cette année n’a pas été facile du tout, même pour la mannequin, car elle avait prévu de faire des voyages à travers le monde qu’elle devait reporter jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée, mais qui l’a également aidée à se concentrer davantage sur son entreprise et à produire beaucoup plus de contenu, le qui remonte également à sa page de contenu exclusive, Onlyfans.

Ses réalisations reflètent son travail, à plusieurs reprises il a partagé avec nous les voyages qu’il effectue très luxueux et pleins de confort, ainsi que l’appartement qu’il a réussi à acheter celui qui a l’une des plus belles vues que nous ayons vues, presque tout le panorama de son windows est l’océan.