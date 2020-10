Le juge d’America’s Got Talent, Simon Cowell, a besoin de plus de repos au lit pour se remettre complètement du dangereux accident de vélo qu’il a subi pendant l’été. Cowell serait au lit pendant six mois de plus pour se remettre de la chirurgie du dos et a besoin d’une infirmière à plein temps à son domicile de Malibu. Cowell ne sera pas en mesure de retourner dans son Royaume-Uni natal avant le printemps prochain et serait trop malade pour même enregistrer un message pour la finale de Britain’s Got Talent ce week-end.

Cowell, 61 ans, a traversé “quelques semaines difficiles”, a déclaré une source au Sun vendredi. “Simon est un combattant et assez enthousiaste. Naturellement, il pensait qu’il serait hors de combat pendant quelques semaines et ensuite, s’il ne participait pas à des concours Iron Man, au moins serait de retour sur le circuit du showbiz”, a déclaré la source, expliquant Cowell a eu un “revers” de la chirurgie “pour fusionner deux vertèbres et cela s’est avéré plus compliqué qu’une pause standard.” En plus de la femme de chambre résidante, la petite amie de longue date de Cowell, Lauren Silverman, et leur fils de 6 ans, Eric, lui tiennent compagnie.

Cowell a été hospitalisé début août après s’être cassé le dos à trois endroits lors d’un accident à son domicile avec un nouveau vélo électronique. Bien qu’il ait manqué les émissions en direct de America’s Got Talent, il y a eu plusieurs rapports optimistes sur son rétablissement en août et septembre. Fin septembre, un initié a déclaré à PEOPLE qu’il «nageait autant que possible» et qu’il travaillait pour «renforcer la force de son dos depuis l’opération».

Cependant, le nouveau rapport du Sun confirme que les choses ne se passent pas aussi bien qu’espéré. Son équipe pensait qu’il pourrait au moins filmer un message pour la finale de Britain’s Got Talent, mais il n’est toujours pas assez bien pour cela. Il utiliserait des «analgésiques extrêmement puissants» et devrait porter une attelle dorsale spéciale. Il passe également la plupart de son temps au lit et la chirurgie «ne guérit pas» aussi bien qu’on l’espérait. Cowell n’a pas non plus été vu en public depuis qu’il a été photographié dans une voiture le 24 août.

“Simon plaisante et de bonne humeur”, a déclaré une source au Sun. “Mais il est aussi assez vaniteux et l’idée d’aller à la télévision nationale sans maquillage de studio et sous un traitement intensif n’a pas fait appel. Donc, malheureusement, il a dû refuser les demandes des producteurs. Cowell aurait cessé de suivre un régime végétarien pour se renforcer. Il utilise également un iPad pour envoyer des courriels à ses amis et à sa famille, mais n’utilise pas de téléphone.

L’accident de Cowell s’est produit alors que America’s Got Talent était toujours en pause en raison de la pandémie de coronavirus. Lorsque l’émission est revenue, NBC a fait appel à Kelly Clarkson et Kenan Thompson en tant que juges invités pour les épisodes en direct à Los Angeles. Les derniers épisodes n’avaient pas de juges invités, laissant Howie Mandel, Sofia Vergara et Heidi Klum comme juges restants. Le poète du mot parlé Brandon Leake a remporté la saison.