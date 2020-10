Exclusif

Simon Cowell est toujours en voie de guérison à cause de son dos cassé – et pendant qu’il se remet, il a décidé de peaufiner son sourire pendant qu’il y était … TMZ a appris.

Des sources nous disent que le responsable de la musique et l’hôte de l’AGT ont récemment reçu un nouvel ensemble de blancs nacrés du dentiste cosmétique de Beverly Hills Dr Apa, dans son cabinet privé. On nous dit que Simon est venu le mois dernier à la recherche du relooking, et vient de faire installer de nouveaux placages le week-end dernier.

Il s’avère que Simon avait en fait besoin d’un nouvel ensemble – on nous dit qu’il se débarrassait des placages plus anciens et temporaires qu’il avait été rockin ‘- mais avait une demande … moins Simpson-y et plus rationalisé. En d’autres termes, il voulait un sourire plus fin et plus naturel … et des sources disent qu’il avait même une photo de ses dents OG pour référence sur le design mis à jour.

Après deux rendez-vous à trois heures d’affilée, on nous dit que Simon est parti aussi heureux que possible – et a même posé avec le doc en partant. En ce qui concerne le coût … nos sources nous disent que le Dr Apa facture généralement environ 4000 $ par dent. Considérant que Simon a eu à la fois des facettes supérieures et inférieures dans ce travail – 28 dents au total, nous dit-on – cela peut certainement constituer une grosse facture.

Cela dit, on ne sait pas combien il a finalement payé.

La lueur d’espoir ici – on dirait que SC est de nouveau sur pied après se casser le dos il y a quelques mois et subissant un processus chirurgical exténuant pour tout réparer. Word est que le mec est toujours en train de guérir et en mode de réadaptation intense en ce moment pour renforcer ses muscles.

En attendant … tant mieux pour lui de prendre soin du reste de son corps d’un seul coup.