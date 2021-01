W

Lorsque Simon Reeve apparaît pour la première fois sur Zoom depuis son trou de cul confortable Dartmoor, il apparaît comme la photo même d’un documentariste de voyage de la BBC. Ensuite, l’homme qui a visité plus de 120 pays et qui a été décrit comme un jeune David Attenborough pour ses images de nature époustouflantes commence à me dire à quel point il manque la ligne du Nord.

«Mon Dieu, le Tube me manque», soupire-t-il alors que les chiens Lyla et Obi tirent sur ses talons pour se promener. Sa femme Anya, une caméraman et ancienne candidate du Parti vert, a dû le forcer «légèrement» à décamper à la campagne il y a huit ans et il frappe son poing contre sa poitrine avec fierté alors qu’il énumère les choses dont il a le plus besoin de la ville où il est né: les gens, les cieux clairs, Hampstead Heath, Soho, la crasse, «même les cocktails et les bagels 24 heures».

Reeve est peut-être un citadin dans l’âme, mais comme beaucoup de Londoniens pris au piège du verrouillage, il manque le frisson de l’aventure maintenant. Après une éducation difficile dans l’ouest de Londres et presque se suicider à 17 ans, les voyages sont devenus une bouée de sauvetage pour Reeve et ce qui a commencé comme un travail de postboy pour un journal a abouti à une carrière de 15 ans apportant des émissions de voyage phares à des millions de personnes. Il compte maintenant 115000 abonnés sur Instagram et ses mémoires de 2018 avec des histoires de traversée de champs de mines, d’esquive des balles sur les lignes de front et de traversée de paysages épiques sont devenus un best-seller du Sunday Times.

Depuis mars, cependant, le monde dans lequel Reeve, 48 ans, a fait carrière est menacé. Les voyages sont en tête de l’ordre du jour en ce moment, mais pas pour une bonne raison: les frontières du Royaume-Uni sont désormais fermées à quiconque sans résultat de test négatif, les chefs de compagnies aériennes rapportent une industrie à genoux, et maintenant le vaccin a soulevé une nouvelle question de savoir s’il le sera. éthique de voyager dans un monde post-Covid.

«Même si j’ai ce vaccin… et que je me présente dans un village de Bolivie avec toutes les meilleures intentions, et si je prends le virus avec moi?» demande Reeve, disant qu’il a rencontré des tribus anéanties par des virus aussi courants que la rougeole.

Heureusement, ce n’était pas un dilemme que Reeve a dû affronter pour sa dernière émission BBC2. La série en quatre parties, Incredible Journeys with Simon Reeve, commence ce dimanche et voit le présentateur revenir sur les voyages des deux dernières décennies, d’un hôtel à 10000 £ la nuit au Mexique à la soupe à base de pénis de bœuf à Madagascar. Le premier épisode se concentre sur les personnages qu’il a rencontrés en cours de route, y compris une femme sans-abri vivant à l’intérieur d’un pont de chemin de fer à Hollywood et un enfant travailleur bangladais appelé Jahangir travaillant pieds nus dans une usine de verre. Les narrations (et une réunion émotionnelle Zoom avec Jahangir 10 ans plus tard) sont filmées de manière conforme à Covid depuis la maison familiale de Reeve dans le Devon. En tant que «type contraire», Reeve n’était pas désireux de faire la série au début: «Tout le monde et leur maman et papa semblaient faire une série d’archives de compilation verrouillée.» Mais rapidement, il s’est rendu compte qu’il était avantageux de raconter des histoires inédites – pas seulement celles de ses interviewés, mais aussi les siennes.

(

Celui où… il mange de la soupe à base de pénis de Xebu (bœuf) à Madagascar

/ BBC)

«Je ne suis pas parti en vacances exotiques à l’étranger quand j’étais enfant», a déclaré le présentateur aux téléspectateurs dans le premier épisode, faisant référence à son adolescence dans «Tropical Acton», vandalisant des voitures et lançant des feux d’artifice, dont l’un a frappé un policier. Il n’est pas monté dans un avion avant d’être adulte et a lutté contre la dépression et les crises de panique en grandissant. À son point le plus bas, à 17 ans, il s’est retrouvé agrippé aux grilles d’un pont et à envisager de se suicider. «Je peux encore me projeter dans ces moments et cette peur», me dit-il, la voix se brisant. «C’était une période très, très dangereuse pour ma vie.» Reeve a passé des années dans le conseil, mais attribue le catalyseur de son rétablissement à une dame d’un centre pour l’emploi qui lui a dit de faire les choses «étape par étape» – le titre de ses mémoires. Après avoir quitté l’école sans qualification, il s’est trouvé un emploi de postier pour le Sunday Times et a ensuite été promu dans la salle de rédaction par le rédacteur en chef de l’époque Andrew Neil, développant une spécialisation dans le terrorisme.

(

Celui où… il nage avec les requins

/ BBC / The Garden Productions)

«En quelques années, je suis passé d’un adolescent terrifié et suicidaire à un écrivain», raconte-t-il aux téléspectateurs. Reeve a depuis trouvé des moyens de gérer sa santé mentale (historiquement, voyager et maintenant marcher), mais dit que la dépression fera toujours partie de son «câblage», la comparant à une odeur. «Je peux encore le sentir – ça m’encourage et me pousse à avancer – mais ça se cache toujours là». Ses mémoires étaient la première fois qu’il en parlait publiquement et rencontrer des lecteurs lors de la tournée de livres suivante a mis en évidence le nombre de personnes en difficulté dans son propre pays.

«Les personnes qui peuvent sembler stables comme une pierre peuvent avoir juste quelques instants de malchance et elles peuvent être jetées dans un endroit très difficile», dit-il, notant qu’une mauvaise santé mentale peut affecter n’importe qui. «Personne ne devrait penser qu’il est immunisé.»

(

Celui où… il assiste à une corrida au Kenya

/ Eli Marias)

Écrire sur son éducation a également permis à Reeve de discuter du sujet avec son fils Jake, âgé de neuf ans. Il plaisante en disant qu’il ne se donnerait que trois sur dix en tant que parent, mais dit que lui et sa femme étaient déterminés à récompenser Jake pour avoir parlé de sa «santé de la tête» dès son plus jeune âge. Son souci le plus pressant pendant l’école à la maison est de laisser le monde de Jake devenir trop petit, comme le sien l’a fait. «Je ne regardais que quelques rues de ma région», dit Reeve à propos de son adolescence. Il craint que l’imagination et les aspirations des jeunes souffrent si la même chose se produit pour eux. En tant que parent, Reeve aimerait également voir des directives plus strictes sur les médias sociaux et l’image corporelle des jeunes, avec des restrictions sur les images retouchées. Même en tant que présentateur de télévision, il «ne supporte pas» de se regarder en arrière et se moque de la photo «hideuse» de lui-même sur le fond Zoom de son assistant.

(

Celui où… il est détenu par le KGB

/ BBC / Jonathan Young)

Aujourd’hui, Reeve dit qu’il souffre toujours de «voix» dans la tête et, comme beaucoup de gens, il a lutté contre des sentiments d’impuissance pendant la pandémie.

«Je pense que beaucoup d’entre nous se sentent impuissants», dit-il à propos des 10 derniers mois. «Nous voulons jouer notre rôle dans cette grande crise nationale, et notre rôle est de rester assis sur nos fesses et de regarder la télé. Cela n’a pas vraiment l’impression de prendre d’assaut l’Europe occupée pendant la Seconde Guerre mondiale.

Si nous devons regarder la télévision, le travail de Reeve offre au moins un nouveau matériel indispensable. Lorsque le verrouillage a frappé, lui et son équipe ont dû suspendre leur série The Americas, alors ont troqué l’Amérique du Sud pour des aventures plus près de chez eux. L’automne dernier, Reeve a exploré Cornwall alors que la destination touristique courait pour survivre après le verrouillage, tandis que l’émission de dimanche le rapproche encore: d’une île au large du Devon.

Cette appréciation de ce qui est à notre porte a été le bon côté de la pandémie, poursuit Reeve. Bien qu’il soit «un peu accro» aux voyages à l’étranger, il appréciera toujours les retours en famille, les chiens et Radio 4, et ses aventures le long de la côte sud lui ont rappelé comment être un «voyageur aux yeux écarquillés» dans son propre jardin.

(

Celui où… il rejoint une armée rebelle en Birmanie

/ BBC)

Il espère que cette appréciation renouvelée changera le point de vue des gens sur les voyages à l’étranger, loin des pauses ensoleillées au bord d’une piscine pour quitter sa zone de confort. «La vie est trop courte et la planète est trop spéciale pour la gaspiller à juste bronzer», dit Reeve. «Je pense que nous avions commencé à arriver à un point où nous prenions les voyages pour acquis – j’espère que c’est quelque chose qui va changer.»

La planète est trop spéciale pour la gaspiller à bronzer. Nous avons pris le voyage pour acquis – j’espère que cela va changer

Il espère que sa nouvelle émission pourra aider ceux qui sont en difficulté. «Je suis allé dans certains des endroits les plus sombres du monde et personnellement, j’ai été dans l’obscurité. Je sais que pour nous tous, il peut y avoir de la lumière au bout d’un tunnel. Pour lui, cette lumière a toujours été une aventure. «Nous repartirons en voyage. Il est important que nous conservions cette conviction avec une certitude absolue. »