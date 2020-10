Simon Stålenhag ne pouvait pas faire un autre tableau de rêve. Pendant une grande partie de la dernière décennie, Stålenhag a créé des paysages magnifiques qui représentent des campagnes et des petites villes rurales dans un univers alternatif – quelque chose qui ressemble beaucoup aux années 80 mais est rempli de robots junky et d’immenses bâtiments mécaniques et bêtes. Ils évoquent la nostalgie d’un monde de science-fiction plus grand que nature dans lequel vous souhaiteriez peut-être grandir.

Mais en regardant certaines de nos horreurs actuelles et réelles, comme l’Amérique séparant les enfants de leurs parents à la frontière, Stålenhag s’est senti obligé d’explorer une autre réalité différente: celle où le monde est détruit, l’humanité est en danger et les gens sont a demandé de justifier leurs sombres décisions. Son nouveau livre, The Labyrinth, est rempli d’images bien plus sombres qu’il ne l’avait déjà exploré. Il crée un monde couvert de cendres, où les bâtiments sont en ruine et les humains doivent parcourir la planète en combinaisons de matières dangereuses pour survivre.

«Ce n’est pas un avertissement ou un message politique. C’est un autre cauchemar », a déclaré Stålenhag. «J’espère donc pouvoir donner aux lecteurs un autre cauchemar dont je me réveillerai et je dirai:« Ce n’était qu’un livre ».»

Les livres de Stålenhag – comme ses débuts, Tales from the Loop, qui a récemment été adapté en série télévisée pour Amazon – associent ses étranges peintures numériques à de brèves histoires qui construisent leurs paysages de science-fiction. Le nouveau livre suit une scientifique et son frère alors qu’ils tentent d’escorter un enfant à travers un monde délabré, recouvert d’un mystérieux gaz noir. Il sort en décembre et est actuellement financé sur Kickstarter, où la campagne se termine vendredi.

Stålenhag a parlé avec The Verge de sa motivation derrière The Labyrinth, de son processus artistique et de ce que c’est de voir son travail adapté à de nouveaux médiums.

Cette interview a été condensée et éditée pour plus de clarté. Toutes les illustrations sont reproduites avec la permission de l’auteur.

Pouvez-vous me parler un peu du nouveau livre?

Le Labyrinthe est le résultat de ces dernières années où j’ai exploré pour la première fois un véritable décor post-apocalyptique. J’ai fait un réglage dystopique avec The Electric State [in 2018], et je pense que Tales from the Loop est presque … pas utopique, mais ce n’est certainement pas dystopique. Donc avec The Labyrinth, je voulais vraiment faire quelque chose de post-apocalyptique parce que rien d’autre ne semblait pertinent. Pour en revenir aux styles que j’ai pratiqués dans le passé, je n’avais pas l’impression de pouvoir me livrer à ce genre de fantaisie. C’est une bonne chose et je ne me sentais pas très bien dans le monde. Donc, faire ces paysages couverts de cendres était la seule chose qui semblait pertinente.

Vos livres associent des peintures à des histoires rapides qui mettent le décor. Lorsque vous peignez, par quoi commencez-vous?

Je commence par le visuel. Cela me vient presque comme des rêves – cela semble prétentieux – mais comme une vision. Vous obtenez une idée visuelle qui vaut la peine d’être explorée, puis je commence à réfléchir à des histoires possibles. J’ai vu des gens écrire des histoires sur mes photos, et c’est à peu près ce que je fais moi-même. Je vois l’image et j’essaie ensuite de comprendre ce qui se passe ici ou ce qui pourrait arriver.

En faisant cela, je prends beaucoup de notes. J’écris généralement sur l’application iPhones Notes. Mon téléphone en est rempli. J’écris une idée pour un personnage, puis je sors me promener et je réalise que tout ce que j’ai écrit est faux. Mais au lieu de changer cette note, j’en fais une nouvelle donc je continue constamment à la refaire et à essayer de raconter l’histoire comme un petit synopsis encore et encore. Cela change à chaque fois pendant que je travaille sur les visuels, donc ce sont deux processus distincts.

À quoi ressemble ce processus? Combien de temps passez-vous sur chaque peinture?

Il y a une phase d’esquisse où je fais des esquisses plus rapides. Je passe peut-être deux à trois heures sur un croquis pour obtenir les couleurs, la composition, le ton. Et puis je fais une série de peut-être 10, 20, 30 de ceux avec le même réglage, le même concept, mais une progression, avant d’en sélectionner un et de passer peut-être trois à quatre jours dessus pour faire un rendu final.

Dans Le Labyrinthe, il y a tous ces paysages de cendres. J’ai fait des croquis et pris des photos de Stockholm et j’ai fait des peintures dans Photoshop de ces photos. J’en avais probablement une soixantaine. C’étaient des variations sur le même thème, c’est donc devenu une section du livre.

Ensuite, j’ai fait tous les intérieurs, c’était un processus totalement différent. Pour l’installation de recherche intérieure, j’ai créé des modèles 3D très précis de toutes ces choses, comme les chaises et l’évier de cuisine et les prises de courant. Je voulais que ce soit des trucs super réels, existants, super familiers. Je ne pouvais pas vraiment faire de croquis parce que tout dépendait des mesures.

Quels outils et programmes utilisez-vous?

Toute la peinture est dans Photoshop ces jours-ci. J’utilise un stylet Wacom avec le MobileStudio Pro. Pour la modélisation 3D, j’utilise un programme d’architecture appelé SketchUp. Pour mon prochain livre, j’utilise un outil de simulation de terrain pour créer des dunes de sable et des motifs naturels calculés mathématiquement. C’est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Ces environnements 3D deviennent la base d’une peinture dans Photoshop. Cela fait partie du travail d’explorer de nouvelles technologies pour trouver de nouvelles images.

Comment êtes-vous arrivé à ce format, associant des peintures à des histoires courtes plutôt qu’à quelque chose de plus traditionnel comme un roman graphique?

Je n’ai jamais lu de bandes dessinées. Je n’étais pas fan de bandes dessinées. Quand j’ai commencé à dessiner quand j’étais enfant, j’ai été capturé par des peintures et des peintres naturalistes qui ont fait des rendus très précis d’oiseaux et des trucs comme ça. J’ai toujours eu le sentiment que les bandes dessinées que j’ai lues ici en Suède étaient un peu bâclées. Je vais juste chier sur toute une ligne de travail… Non pas que les artistes étaient mauvais, mais vous pouvez voir qu’ils ont dû travailler vite.

J’ai toujours eu envie de faire un roman graphique de cette façon, où vous avez beaucoup de panneaux différents, je ne pouvais pas le faire avec le genre de précision que je souhaitais en termes d’obtention de tout l’environnement, de toute l’atmosphère et de chaque petit détail.

Pour moi, l’environnement et l’ambiance étaient bien plus importants que les séquences. J’ai aussi beaucoup aimé la poésie et les choses qui ont une qualité de rêve plus fragmentaire. C’est quelque chose qui m’a inspiré en termes de prose. J’ai donc senti que vous pouviez probablement faire quelque chose avec ça – avoir ces moments de trou de serrure rendus, et avoir un texte qui est aussi un moment de trou de serrure dans un monde plus grand que vous ne pouvez pas voir.

C’est presque comme un court métrage où vous avez un aperçu de quelque chose de plus grand mais vous ne le gâchez pas en en donnant trop.

Votre travail a maintenant été adapté en une émission de télévision, un jeu de société, un RPG, et il y a un film en préparation. Dans quelle mesure êtes-vous impliqué dans les adaptations?

Pas tant. Avec l’émission télévisée, j’ai lu les scripts et aidé avec une conception supplémentaire – très peu, des objets clés qui étaient importants pour l’histoire, comme le bras prothétique d’un personnage et cet appareil de stase utilisé pour arrêter le temps. A part ça, ils ont juste pris les choses qui étaient dans le livre. Je savais que si [writer and showrunner] Nathaniel Halpern et [pilot director] Mark Romanek avait le droit de donner vie à leur vision, ce serait bien.

Idem avec les jeux de rôle. Depuis le début, j’ai vraiment fait confiance à leur intuition. Ils comprennent vraiment le matériel, et c’est donc juste une joie de lire ce qu’ils proposent.

Là où j’interviens et j’ai de fortes opinions, ce n’est, heureusement, que des éléments superficiels comme la mise en page. En ce qui concerne les personnages et la conception de jeux, c’est vraiment parfait. Vous auriez pu facilement faire de Tales from the Loop un jeu de rôle plus orienté vers l’action. Mais il y a un sentiment de terreur sociale, plutôt que comme des robots de combat. L’un d’eux a dit: «La honte est importante.» Quand j’ai lu ça, je me suis dit: «Ça va marcher. C’est parfait.”

Maintenant que votre travail se répand – les adaptations, mais aussi les entreprises et les artistes adoptant des approches similaires, comme le jeu vidéo Génération zéro et le jeu de société Faux – Pensez-vous à garder votre propre art frais quand d’autres marchent sur un terrain similaire?

Parfois, j’ai l’impression de détester ma propre esthétique. Je l’ai tellement vu. Mais aussi, c’est tellement flatteur de faire partie d’un mouvement esthétique et quand les gens sont influencés par mon travail.

C’est vraiment une situation complexe où… j’ai toujours été très personnelle. Je ne peux pas changer grand-chose. J’essaie de faire des choses différentes, mais pour faire quelque chose de complètement différent, je devrais devenir une personne différente, et je ne peux pas.

J’ai donc un peu peur que si je fais partie d’une tendance, cette tendance passe, mais je ne passe pas. Je serai toujours moi et je vieillis. Je pense déjà à ces choses, comme je dois me préparer à ne pas être pertinent, au fond, et ne pas essayer de me déjouer.

Il est difficile de ne pas en être affecté, mais vous n’avez pas beaucoup de choix quand il s’agit de choses qui vous plaisent.

Pourquoi pensez-vous que vos peintures ont résonné avec autant de gens?

Je pense que la plupart sont des références des années 80. J’aurais aimé que ce soit plus une question personnelle, mais je pense que c’était juste un bon timing.

Lorsque j’ai étudié la conception de jeux, l’un des projets que nous avons réalisés était de créer des concepts pour un jeu, et mon concept était de créer un jeu se déroulant dans une petite ville américaine au milieu des années 80 avec des enfants sur des vélos BMX et le gouvernement et des créatures extraterrestres. Cela ressemblait beaucoup à Stranger Things, et c’était en 2008. Donc c’était évidemment quelque chose auquel beaucoup de gens pensaient. Nous avons grandi en regardant ET, et tout le monde était nostalgique de ces films et de cette musique.

Essayez-vous de passer de la nostalgie Le labyrinthe?

La nostalgie du quiz pop des premiers livres – il y a cette Volvo avec laquelle j’ai grandi! – cette chose est partie. Il y a quelques éléments. Il y a un téléphone des années 80, il y a des interrupteurs que les gens qui ont grandi autour d’eux en Suède le savent. Mais la plupart des images n’ont pas cela. La force motrice pour moi, pourquoi je voulais faire des livres avec des histoires, était de raconter des choses personnelles qui m’arrivaient. Le truc de la culture pop est en tête, quelque chose pour avaler le médicament.

Je sais que le nouveau livre est plus une réflexion sur le présent. Y a-t-il des éléments particuliers que vous avez apportés?

Il y a une étrange coïncidence en ce sens qu’il présente des brutalités policières et des masques faciaux – cela n’a rien à voir avec le COVID ou les manifestations aux États-Unis. Je l’ai fait avant qu’ils n’éclatent. Et cela m’a donné l’impression que j’avais peur que les gens voient cela comme une exploitation bon marché d’événements du monde réel.

Il y a beaucoup de responsables de la violence d’État sans visage. C’est un thème du Labyrinthe. Ce faisant, ces images ont commencé à affluer à partir des manifestations aux États-Unis. Quand j’ai commencé à y penser, c’était à cause des manifestations en Espagne en 2016 ou 2017, je me souviens avoir pensé que c’était tellement bizarre qu’une démocratie puisse avoir ces voyous sur la masse salariale pour faire ces choses.

Pour moi, visuellement, c’est une fissure dans la façade. J’ai donc commencé à explorer les visuels de cela pour concevoir les uniformes et l’équipement utilisés dans le livre, les scènes qui présentaient ces éléments et la violence. C’était vraiment bizarre quand j’ai vraiment vu des choses dans les nouvelles … la réalité est pire que votre imagination.

Dernière question: ressentez-vous une pression pour que votre nouveau livre partage un titre avec un film légendaire de David Bowie?

Ah, c’est un nom si large. Il y a de nombreux labyrinthes. Mais c’est une raison de l’appeler Le Labyrinthe de Simon Stålenhag. J’ai toujours voulu ça. Comme The Thing de John Carpenter. Je peux avoir le mien, c’est mon labyrinthe. Il y a beaucoup de labyrinthes visuellement là-dedans – un jeu auquel joue cet enfant est un labyrinthe. J’étais au courant de ce film légendaire, alors j’ai essayé de trouver un nom différent. Mais j’ai juste eu l’impression que c’était un labyrinthe. Ce doit être le Labyrinthe.