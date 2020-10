La championne de Wimbledon Simona Halep a été testée positive au COVID-19. La joueuse roumaine a annoncé son diagnostic sur Twitter et a déclaré qu’elle avait présenté des symptômes bénins. Elle est actuellement en Europe après avoir sauté l’US Open en août.

“Je voulais vous faire savoir que j’ai été testé positif au COVID-19. Je suis auto-isolant à la maison et je me remets bien de symptômes bénins. Je me sens bien … nous allons surmonter cela ensemble”, a tweeté Halep samedi. Plusieurs personnes ont répondu par de bons vœux et ont exprimé leur désir de voir Halep revenir à pleine puissance. Beaucoup ont également offert leurs remèdes maison, comme boire des liquides chauds avec du citron.

Selon AP News, l’Europe connaît une deuxième vague d’infections à coronavirus, entraînant une nouvelle vague de verrouillages et de fermetures d’entreprises. La Suisse, l’Italie, la Bulgarie et la Grèce ont fermé ou imposé des verrouillages stricts sur les boîtes de nuit. De plus, ces pays ont imposé des restrictions telles que des couvre-feux et le port obligatoire du masque. Madrid et d’autres régions d’Espagne ont interdit tous les voyages non essentiels dans et hors de leurs régions. De même, la chancelière allemande Angela Merkel a annoncé un verrouillage de quatre semaines sur les bars, les théâtres et les restaurants pour éviter une “urgence sanitaire nationale aiguë”.

Des mois avant d’annoncer son diagnostic positif, Halep avait annoncé qu’elle passerait l’US Open. Elle a exprimé sa préoccupation concernant le voyage à New York pour le tournoi, ainsi que la possibilité d’attraper le coronavirus. Halep a déclaré qu’elle resterait en Europe et continuerait à s’entraîner.

“Après avoir pesé tous les facteurs impliqués et avec les circonstances exceptionnelles dans lesquelles nous vivons, j’ai décidé de ne pas me rendre à New York pour jouer à (at) usopen”, a écrit Halep sur Twitter. “J’ai toujours dit que je mettrais ma santé au cœur de ma décision et je préfère donc rester et m’entraîner en Europe.”

Halep était l’un des six meilleurs joueurs à se retirer du tournoi. Ash Barty et la championne en titre Bianca Andreescu se sont toutes deux retirées. La n ° 5 Elina Svitolina, la n ° 7 Kiki Bertens et la n ° 8 Belinda Bencic ont complété la liste. Rafael Nadal, le joueur masculin le mieux classé, s’est également retiré du tournoi en raison de problèmes de coronavirus.

Alors que plusieurs joueurs se retiraient de l’US Open, Naomi Osaka y participait. Le joueur de 22 ans a dominé à New York et a vaincu un grand nombre d’adversaires. Elle a finalement remporté son troisième titre du Grand Chelem, devenant la première joueuse asiatique (homme ou femme) à le faire tout en attirant l’attention sur ses masques avec des noms tels que Breonna Taylor et Ahmaud Arbery.