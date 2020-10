Simone Giertz, la reine des robots de merde autoproclamée, a créé un photomaton selfie à partir de Legos pour son chien Scraps et oui, c’est aussi mignon que cela en a l’air. Cela aide que le chien soit une TRÈS BONNE FILLE et extrêmement photogénique.

Giertz a utilisé un kit Lego Mindstorms et des briques Lego (la vidéo est sponsorisée par Lego) pour construire la petite cabine, et a installé une pédale, un capteur de distance et un circuit imprimé pour se connecter à un distributeur qui laisse tomber une friandise et prend une photo chaque fois que le chien appuie. la pédale.

«Elle entre là-dedans, il y a une petite pédale qu’elle peut pousser avec sa patte, elle déclenche une caméra qui déclenche un distributeur de friandises», explique Giertz. «Elle reçoit une friandise, je reçois une photo, tout le monde est content.»

Elle dit qu’elle a eu l’idée du photomaton pour chiens lorsqu’elle essayait d’apprendre à Scraps à faire défiler un téléphone avec sa patte et à prendre des photos d’elle-même. Parce que qui parmi nous n’a pas essayé d’amener nos chiens à prendre des selfies?

Obtenez mon bon côté Simone Giertz et Scraps

Giertz est connue pour ses robots excentriques, pour la plupart inutiles, qui font rarement ce qu’ils sont censés faire mais qui sont complètement hilarants. Soyez témoin du robot d’application de rouge à lèvres trop zélé, de la machine à petit-déjeuner qui met les Cheerios partout sauf dans le bol, de l’instrument de musique fait de dents et de la machine de réveil qui comporte une main en caoutchouc la giflant.

En plus de construire un robot très amusant, Giertz a montré son nouvel atelier à Los Angeles dans la vidéo (avec Scraps qui traînait patiemment et regardait). Regardez la vidéo complète ici.