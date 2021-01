Arrêtez tout ce que vous faites et définissez un rappel pour le 11 mars.

Car c’est le jour où H&M a confirmé que sa prochaine collaboration de créateurs éclaboussante tombera.

Et cette année, la tête d’affiche haute-rencontre-high street est la brillante alumni de Central St Martins Simone Rocha.

Le créateur irlandais est le dernier d’une liste de collaborations de designers H&M incroyablement réussies, qui comprend la collection à guichets fermés de Karl Lagerfeld en 2004 et Stella Mccartney en 2005 jusqu’à Versace en 2011, Balmain en 2015 et Erdem en 2017. Le plus récent lancé en automne 2020, avec la marque de robe gothique de Susie Cave, Vampire’s Wife.

(

Simone Rocha

/ H&M)

«En tant que designer et en tant que client, j’ai été un grand fan du concept de collaboration H&M», a déclaré Rocha dans un communiqué. “Margiela, Alber Elbaz, Comme des Garcons – c’est une liste incroyable d’anciens élèves à laquelle faire partie.”

Simone Rocha, la fille du designer John Rocha, fait régulièrement partie du programme de la London Fashion Week. Sa marque éponyme, qui célèbre cette année une décennie d’activité, est célèbre pour ses robes volumineuses en soie, tulle et taffetas geeek-mais-girly aux accents nacrés dans une palette de crème, de noir et de rose.

(

Simone Rocha x H&M

/ H&M)

Rocha a une vision distincte et subversive de la féminité qui se traduira bien dans le produit H&M. De plus, elle est également géniale dans la conception d’accessoires dinky, avec des bijoux en perles d’inspiration florale, des boucles d’oreilles en fausse perle baroque et des bandeaux en forme de diadème, son costume fort.

Parallèlement aux vêtements pour femmes, Rocha a également créé des collections de vêtements pour hommes et pour enfants, marquant la première fois qu’elle propose une garde-robe pour toute la famille.

Chacun de ceux-ci comprendra une garde-robe complète; vêtements d’occasion spéciaux, tricots, chemises, manteaux et trenchs, t-shirts décontractés et ses brillants accessoires. «Si j’allais partager mon identité de marque et mes signatures, je voulais le faire pour tout le monde», a déclaré Rocha à Vogue.

(

Simone Rocha x H&M

/ H&M)

La collection, qui sera lancée le 11 mars 2021, est pour l’instant très secrète, cependant H&M confirme qu’on peut s’attendre à «des lueurs de courtisans Tudor, de fleurs sauvages, de portraits et de photographies, de poupées et de jouets. Il y a du tartan, des perles, des fleurs, des roses, des rouges et des fabrications sur mesure, développées en interne, spécialement pour cette collaboration. ”

La poignée d’images de campagne que le détaillant suédois a publiées sous forme de teaser suggère une affaire délicieusement détaillée. De Daisy Edgar-Jones dans une chemise à manches bouffantes blanche avec de la dentelle noire et des détails de perles et des nœuds de cheveux noirs en perles, aux trenchs incrustés de perles et Adwoah Aboah dans un midi à manches bouffantes blanc, encore une fois avec des décorations de cheveux en perles.

(

Simone Rocha x H&M

/ H&M)

Pour concevoir la capsule, Rocha a passé du temps à parcourir les archives de la marque, de sa première collection en néoprène nacré pour le printemps / été 2014, à la collection SS16 à forte teneur en kimono qu’elle a produite pour son premier défilé à la London Fashion week en février 2016. «Il est vraiment une célébration des signatures de ma marque et des influences qui m’ont façonné », a déclaré Rocha.

Honnêtement, nous ne pouvons pas attendre.