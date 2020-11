Sinful!, Chiquis Rivera et sa danse plus que coquette pour Instagram | Instagram

Chiquis Rivera a volé le souffle de l’un de ses collègues de Tengo Talento Mucho Talento et de milliers de ses followers sur Instagram avec une danse qui a surpassé le flirt.

La belle fille de Jenni Rivera Il a bougé ses hanches de manière très fatigante et pris d’une chaise du forum d’enregistrement de Tengo Talento Mucho Talento pour ses followers sur Instagram.

Mais qu’est-ce que le beau Chiquis Rivera Je ne m’attendais pas à ce qu’il soit découvert par Don Cheto lui-même, alors qu’il exécutait sa danse plutôt risquée. Son partenaire n’a pas pu éviter de jeter un regard vif sur l’ex de Lorenzo Méndez, puis de persister à ce qu’il voyait.

Cela peut vous intéresser: Quelle Jessica Rabbit, Chiquis Rivera, est plus que magnifique

Chiquis Rivera se caractérise par être une femme qui sait ce qu’elle a et qui aime et valorise son corps. L’interprète de Bravo et tu verras a choisi pour la diffusion du fun talent show une tenue inspirée des années 70.

L’ex de Lorenzo Mendez Elle portait un pantalon couleur saumon et une blouse boutonnée violette, une bande dans ses cheveux et d’énormes boucles d’oreilles finissaient de lui donner la touche au fil du temps.

Chiquis Rivera a dansé et flirté avec la caméra pour télécharger plus tard cette vidéo amusante sur son compte Instagram officiel. L’enregistrement a été partagé il y a 21 heures et le célèbre a provoqué plus de 350000 réactions sur Instagram.

Dans la description de l’enregistrement, la célèbre chanteuse a souligné la grâce que lui causait le visage de son partenaire, mais en a également profité pour souligner que c’est ainsi qu’ils affrontent la finale de J’ai du talent, beaucoup de talent, “avec Jésus dans la bouche”.

Chiquis Rivera n’est devenue une nouvelle qu’après avoir appris qu’elle était devenue lauréate d’un latin pour son album Playlist. On a beaucoup parlé de la fille de Jenni Rivera qui avait payé pour être nominée pour ce prix, mais elle ne se souciait pas des rumeurs et avait l’air plus qu’heureuse de la reconnaissance.

Chiquis a décidé de partager son bonheur avec ses followers sur Instagram et a partagé une vidéo les remerciant, sa famille et tous ceux qui faisaient partie de la Playlist pour faire partie de son rêve.

Chiquis Rivera Elle avait l’air vraiment splendide à l’événement, qu’elle est arrivée en tant que Jessica Rabbit elle-même avec une belle robe noire à paillettes qui avait un énorme décolleté sur le torse, très similaire à celui du personnage, et une autre sur sa jambe.

La silhouette de la célèbre femme la portait dans toute sa splendeur avec la robe ajustée et glamour et complétait sa tenue avec de petites boucles d’oreilles scintillantes et ses cheveux ondulés dans le plus pur style hollywoodien.

Actuellement, Chiquis Rivera traverse une période difficile pour se retrouver au milieu du processus de divorce, mais elle s’est avérée être une femme très forte et n’a jamais été en panne.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

La fille de Jenni Rivera a avoué dans une interview qu’elle était toujours amoureuse de Lorenzo Méndez, mais que sa mère lui avait appris qu’elle devait être une femme forte et que les hommes étaient comme des desserts qu’il faut goûter.

Chiquis Rivera a ajouté qu’elle n’était pas en quête d’amour, mais qu’elle ne lui était pas fermée non plus.

Pour sa part, Lorenzo Mendez Il a été très affecté après la séparation et dans diverses interviews, il a avoué son amour pour Chiquis, mais a également souligné qu’il ne parlerait pas en mal de la femme avec laquelle il ne passait autrefois que le reste de ses jours.

L’ancien chanteur de La Original a précisé qu’il espérait seulement que sa femme immobile tiendrait parole et tiendrait la promesse qu’elle avait faite à sa fille, d’être toujours présente dans sa vie.