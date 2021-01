Le diffuseur, âgé de 94 ans, a rejoint le site le 24 septembre dans le but d’atteindre un public plus large et a rapidement battu le record du temps le plus rapide pour atteindre un million d’abonnés.

Mais le dernier message de Sir David date du 31 octobre et il a maintenant déclaré qu’il était hors ligne pour de bon après avoir été inondé de messages.

S’exprimant sur BBC Radio 1 Breakfast avec Greg James, le naturaliste a déclaré qu’il n’était pas en mesure de gérer la technologie.

Il a dit: «Je suis si vieux que je ne peux pas m’habituer à tous ces nouveaux médias, mais j’ai été persuadé de le faire afin de faire un message sur la conservation. Donc, pendant une période limitée, j’ai contribué à Instagram, mais je suis parti maintenant.

«Je ne suis plus dessus et je n’ai pas l’intention d’y retourner. J’ai assez de problèmes avec le courrier. Je reçois 70 lettres par jour. Je fais de mon mieux (pour répondre à tous).

«Parfois, heureusement, les gens n’indiquent pas leur adresse parce que les gens ne sont pas habitués à envoyer des lettres.»

Sir David Attenborough – En images

Meilleur des meilleurs

Sir David Attenborough en 2015

Pennsylvanie

Vainqueur BAFTA 2011

Sir David Attenborough avec le Specialist Factual Award aux Philips British Academy Television Awards au Grosvenor House en 2011

Pennsylvanie

Grand papillon

Le président de Butterfly Conservation, Sir David Attenborough, avec un grand papillon mormon d’Asie du Sud-Est sur le nez, alors qu’il a lancé le décompte des grands papillons au zoo de Londres à Regent’s Park, Londres en 2012. Le diffuseur et naturaliste aura 90 ans le 8 mai.

Pennsylvanie

Famille

Sir David Attenborough (à gauche) avec sa femme Jane Oriel et son frère aîné et acteur de cinéma Richard Attenborough à l’église Sainte-Anne de Kew Green en 1950

Pennsylvanie

Regardez ce que j’ai ramené à la maison …

Sir David Attenborough tenant son fils Robert en 1955, tout en regardant un animal appelé coatimundi, ramené à la maison de l’expédition combinée zoo de Londres – BBC en Guyane britannique

Pennsylvanie

Animaux super poilus

Sir David Attenborough avec Michael Webb, six ans, de Kingsbury, caresse un Capybara après que Sir David eut donné des conférences aux enfants sur “ l’expédition zoologique en Guyane britannique ” à la Royal Geographical Society de Kensington, Londres en 1956

Pennsylvanie

Couvre tes oreilles

Sir David Attenborough avec sa fille de trois ans, Susan, alors qu’ils se couvrent les oreilles tandis que le cacatoès à crête de soufre Georgie laisse échapper un cri perçant en 1957

Pennsylvanie

Visite royale

Le prince Charles avec sa sœur la princesse Anne rencontrant Sir David Attenborough et Cocky, le cacatoès ramené de sa dernière expédition Zoo Quest, aux studios de télévision de la BBC à Lime Grove, Londres en 1958

Pennsylvanie

Au pays de la télévision

M. Michael Peacock, contrôleur de BBC 1, M. Huw Wheldon, contrôleur des programmes de télévision et Sir David Attenborough, contrôleur de BBC 2, au BBC Television Centre, White City en 1965

Pennsylvanie

Médaille d’honneur

1966: Sir David Attenborough reçoit la médaille d’argent de la Zoological Society of London des mains du président, le duc d’Édimbourg, lors de l’assemblée générale annuelle à Londres

Pennsylvanie

Récompensé

Sir David Attenborough, lauréat du Prix Desmond Davis 1970 présenté par SAR la princesse Anne en 1971

Caractéristiques Rex

Vie de parc

Sir David Attenborough à Richmond Park en 1980

Courrier quotidien

Regardez le Birdie

Sir David Attenborough en 1980

Actualités associées

Affaires de singe

Sir David Attenborough en 1982

Caractéristiques Rex

Experts de la nature

Johnny Morris, Sir David Attenborough, Desmond Morris et Sir Peter Scott en 1982

Pennsylvanie

Investiture

Sir David Attenborough après avoir été fait chevalier par la reine à un Sir David Attenborough après avoir été fait chevalier par la reine lors d’une investiture à Buckingham Palace, Londres, avec sa femme Jane (à droite) et sa fille Susan à Buckingham Palace, Londres, avec sa femme Jane ( à droite) et sa fille Susan en 1985

Pennsylvanie

Partager un rire

Richard et David Attenborough en 2001

Caractéristiques RexRex

Regarder le suricate

Sir David Attenborough avec meerkat sur l’épaule filmé pour la série BBC Life of Mammals en 2002

Caractéristiques Rex

Diplôme honorifique

Sir David Attenborough recevant un diplôme honorifique de l’Université Oxford Brookes en 2003

Caractéristiques Rex

Détente à la maison

Sir David Attenborough se détendre chez lui en 2004

Caractéristiques Rex

Des réalisations exceptionnelles

La reine Elizabeth II remettant à Sir David Attenborough l’insigne de l’Ordre du mérite, un prix personnel de la reine reconnaissant les réalisations exceptionnelles dans l’avancement des arts, de l’apprentissage, de la littérature et des sciences en 2005

Pennsylvanie

Ouverture

Michael Parkinson interviewe Sir David Attenborough en 2007

Caractéristiques Rex

Signez ici s’il vous plaît monsieur!

Sir David Attenborough rencontre des fans et signe des exemplaires de son nouveau livre, Life Stories, au Natural History Museum de Londres en 2009

Pennsylvanie

Le Darwin Center

Le prince William (à gauche) et Sir David Attenborough lors de l’ouverture du Darwin Centre au Natural History Museum de Londres en 2009

Pennsylvanie

Doulbe prendre

Sir David Attenborough pose avec une sculpture florale de lui-même devant les portes de Kew Gardens en 2012

Rex

Visite princière

Duc de Cambridge avec Sir David Attenborough au King’s College de Londres en 2015

Pennsylvanie

Radio (Times) Star

Le rédacteur en chef de Radio Times, Ben Preston (à gauche), présente à Sir David Attenborough son intronisation au premier Hall of Fame du Radio Times au Radio Times Festival au Green at Hampton Court Palace en 2015

Pennsylvanie

Accueil royal

Catherine duchesse de Cambridge rencontre Helen Mirren, alors que Sir David Attenborough regarde lors d’une réception pour les arts dramatiques, au palais de Buckingham en 2014

Rex

Chat show rit

Sir David Attenborough pendant le tournage du Graham Norton Show

Pennsylvanie

Le naturaliste Sir David Attenborough témoignant devant le Comité de la stratégie commerciale, énergétique et industrielle de la Chambre des communes

Pennsylvanie

Sir David Attenborough avec Pat Cash au onzième jour des championnats de Wimbledon

Pennsylvanie

Sir David Attenborough fait une apparition surprise à Glastonbury

Pennsylvanie

Sir David Attenborough en Islande avant la nouvelle série d’histoire naturelle de la BBC Seven Worlds, One Planet.

BBC

À la suggestion, davantage de personnes lui écriraient maintenant et attendraient une réponse, Sir David a déclaré: «Si cela ne vous dérange pas d’inclure une enveloppe pré-adressée, je serais ravi de répondre.»

Sir David a fait ses débuts sur Instagram avec un message disant que «le monde est en difficulté» et a déclaré que «sauver notre planète est maintenant un défi de communication».

en relation

Les collaborateurs fréquents Jonnie Hughes et Colin Butfield, qui ont travaillé sur le récent film et livre de Sir David – tous deux intitulés Une vie sur notre planète – ont aidé à gérer son compte, qui a maintenant atteint plus de 6,2 millions d’abonnés.

La page présente des clips et du contenu des coulisses des collaborateurs réguliers de Sir David, l’association caritative de conservation WWF et Silverback Films.

La star de Harry Potter, Rupert Grint, a battu plus tard son record Instagram, obtenant un million d’abonnés en quatre heures et une minute, contre quatre heures et 44 minutes de Sir David.