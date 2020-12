Le diffuseur, âgé de 94 ans, a reçu un prix pour l’ensemble de ses réalisations lors de la cérémonie virtuelle de mercredi.

Les prix Rose d’Or, créés en 1961, célèbrent les réalisations en matière de programmation de divertissement.

Sir David a déclaré: «Quand j’ai commencé à la télévision, il est difficile de le croire, mais les créatures comme les pangolins ou les paresseux ou les tatous étaient vraiment inconnus du grand public.

David Attenborough: Une vie sur notre planète – En images

Netflix / David Attenborough: une vie sur notre planète

Netflix / David Attenborough: une vie sur notre planète

WWF-Royaume-Uni / David Attenborough: AL

Netflix / David Attenborough: une vie sur notre planète

Netflix / David Attenborough: une vie sur notre planète

Netflix / David Attenborough: une vie sur notre planète

Netflix / David Attenborough: une vie sur notre planète

Netflix / David Attenborough: une vie sur notre planète

Netflix / David Attenborough: une vie sur notre planète

Netflix / David Attenborough: une vie sur notre planète

Netflix / David Attenborough: une vie sur notre planète

Joe Fereday / Films Silverback

«Maintenant, bien sûr, tout le monde sait ce qu’ils sont, et pourquoi?

«Pas à cause de moi en particulier, mais à cause de la télévision.

«La télévision a parlé au monde de la population sauvage, de la partie sauvage du monde, et il est essentiel que nous le sachions et que nous sachions comment cela fonctionne, et nous comprenons pourquoi nous l’endommagons si gravement.

Mark Rowland, président des juges 2020, a déclaré: «Ce fut une année extraordinaire pour la télévision, renforçant son rôle central dans toutes nos vies.

«Ce fut un honneur de passer en revue cet incroyable corpus de travail – réalisé avant et pendant la pandémie.

«Félicitations aux gagnants, à tous nos participants et à tous les membres de l’équipe de production qui ont rendu ces grands spectacles possibles.»

(

Daisy Edgar-Jones a reçu le prix du talent émergent – photographié ici avec sa co-star Paul Mescal

/ BBC)

La cérémonie virtuelle était animée par Nish Kumar.

Il a déclaré: «Dans une année pas comme les autres et où le code vestimentaire est une tenue de soirée sur le dessus, des sous-vêtements et des pantoufles sur le bot, ce fut un immense honneur d’être invité à accueillir cette cérémonie incroyablement spéciale.

«Le fait que tous nos participants aient fait quelque chose d’extraordinaire et aient diverti et éduqué le public pendant une année extrêmement difficile est incroyable.

«Un grand bravo à tous les nominés et gagnants.»

L’éducation sexuelle de Netflix a remporté le prix de la comédie dramatique et de la sitcom, tandis que The School That Tried To End Racism de Channel 4 a remporté le prix de la réalité et du divertissement factuel.

Il était une fois en Iraq de BBC Two a remporté le prix du documentaire et le prix de la rose d’or.