ir Elton John a déclaré «Je suis gay et je suis fier» en acceptant le prix de l’impact mondial aux British LGBT Awards.

L’auteur-compositeur-interprète, 73 ans, et son mari David Furnish, 58 ans, ont été honorés lors de l’événement annuel pour leurs efforts de sensibilisation au VIH par le biais de la Fondation Elton John Aids.

La cérémonie, qui a eu lieu en ligne cette année en raison des restrictions relatives aux coronavirus, a vu des récompenses décernées au leader des années et années Olly Alexander et à l’ancienne star du rugby gallois Gareth Thomas, et a été animée par Rylan Clark-Neal.

Sir Elton, qui a deux enfants avec Furnish, a accepté le prix lors d’un discours préenregistré de leur maison, portant une paire de lunettes de soleil surdimensionnées teintées de rouge.

Il a déclaré: «Cette année a été sans précédent et nous savons que certaines des personnes et des communautés les plus durement touchées sont celles de la communauté LGBT.

«Vous êtes isolé, vivez dans la peur ou dans la violence à cause de qui ils sont et de qui ils aiment, et c’est incroyablement difficile.»

Il a ajouté: «Nous croyons plus que tout que vous méritez le droit de choisir qui vous aimez et de vous aimer pour qui vous êtes, peu importe où vous êtes dans le monde.»

Sir Elton a conclu: «Merci beaucoup pour la reconnaissance et l’honneur de ce soir et nous promettons que nous ne nous arrêterons pas. Dis-le fort, je suis gay et je suis fier.

Furnish a ajouté: «Nous sommes fiers de travailler ici même chez nous au Royaume-Uni pour cette communauté ainsi que dans plus de 25 pays à travers le monde.

«Nous nous engageons à ne laisser personne de côté, et nous ne le ferons pas. Nous voulons un avenir où les personnes de toutes races, ethnies, nationalités, orientations sexuelles et identités de genre auront la possibilité de vivre à l’abri du VIH, de la discrimination, de l’injustice et des mauvais traitements. »

La star du rugby Thomas, qui est devenu gay en 2009 et a révélé dix ans plus tard qu’il était séropositif, a été nommé gagnant de la personnalité sportive pour son travail de campagne.

Le grand présentateur britannique de Bake Off, Matt Lucas, a été honoré du prix du pionnier des médias en tant que l’une des célébrités ouvertement homosexuelles répandues dans les années 90 et 2000.

Le chanteur de Years And Years, Alexander, a reçu le prix de la célébrité de l’année après une série d’apparitions médiatiques très médiatisées pour sensibiliser aux problèmes auxquels sont confrontées les communautés LGBT +.

Et la star de Gentleman Jack, Suranne Jones, a déclaré qu’elle était «honorée» après avoir été nommée alliée des célébrités après avoir utilisé sa plate-forme pour promouvoir l’égalité.

Elle a dit: «Je continuerai d’être votre alliée aussi longtemps que vous m’aurez. Je te verrai quand nous pourrons tous être à nouveau ensemble et nous aimer. »

Sarah Garrett, fondatrice des prix, a déclaré: «Les British LGBT Awards ont eu lieu cette année dans le contexte de la pandémie mondiale de Covid-19.

«Ce n’était pas notre cérémonie habituelle, mais un événement virtuel spectaculaire, organisé par Rylan, nous a permis de célébrer tous ceux qui travaillent dur pour promouvoir l’égalité et faire progresser les droits des personnes LGBT +.

«Chacun de nos gagnants et nominés rend le monde meilleur.»

Debbie Miller, responsable de l’inclusion mondiale pour les partenaires fondateurs des prix NatWest, a déclaré: «2020 s’est avérée être une année difficile pour tout le monde, mais dans ce cadre, nous avons vu la communauté LGBT + se rassembler plus que jamais.

«NatWest est fier de soutenir les British LGBT Awards en reconnaissant virtuellement les chefs d’entreprise et communautaires, les organismes de bienfaisance et les organisations qui travaillent dur pour créer un avenir plus égalitaire pour tous.