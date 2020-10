T

L’entrepreneur ech Sir Ken Olisa, le premier directeur noir né en Grande-Bretagne d’une société FTSE 100, a déclaré que les nouveaux engagements des grandes entreprises pour rendre leurs conseils d’administration plus diversifiés conduiraient à un «avantage concurrentiel» par rapport à leurs concurrents.

PwC, ITV, KPMG et Diageo figuraient parmi les 20 principales entreprises à s’engager la semaine dernière à avoir au moins un directeur appartenant à une minorité ethnique dans leur conseil d’administration d’ici 2024.

Cette décision est intervenue après qu’un rapport publié en février a révélé que 37 entreprises du FTSE 100 n’avaient aucun directeur noir ou appartenant à une minorité ethnique.

Olisa, 70 ans, maintenant lord-lieutenant du Grand Londres, a déclaré au Standard que ces efforts pour renforcer la diversité dans les entreprises britanniques ne devraient pas être simplement perçus comme un «signal de vertu» ou comme une question de justice sociale, mais comme un moyen de rendre une entreprise plus forte et plus rentable – parce qu’une entreprise diversifiée a automatiquement un avantage sur le marché.

(Le plus grand cabinet comptable Price Waterhouse Coopers fait partie des signataires du nouvel engagement / PA Archive / PA Images)

«Vous pouvez soit signaler la vertu, soit le faire correctement», dit-il. «Ce que je dis et milite depuis quelques années, c’est que dans les affaires, il y a quelque chose de plus important en jeu ici, et c’est un avantage concurrentiel … Vous avez besoin de gens de haut en bas qui partagent ces [diverse] expériences vécues. »

Les changements de membres du conseil peuvent être cruciaux, mais lents à avoir un impact. L’ancien directeur de Huawei a déclaré que les entreprises pourraient améliorer leur accès à la diversité «la semaine prochaine» en forgeant des «liens plus étroits» avec les clubs de jeunes locaux et en inspirant des jeunes talentueux mais défavorisés.

«C’est ainsi que nous [the business community] fera une différence », a-t-il déclaré. «Toute cette question a deux aspects: l’avantage concurrentiel et la justice sociale. Les entreprises ont besoin de voir le point concurrentiel et les jeunes doivent élever leurs aspirations. Travailler avec des clubs de jeunes est un moyen d’y parvenir. »

en relation

Il a également exhorté les entreprises à continuer d’embaucher des apprentis. Il a déclaré que les entreprises doivent «repérer» les talents de tous horizons, comme le font les équipes sportives, pour s’assurer que les meilleures personnes réussissent.

Ses commentaires sont intervenus après que les chiffres publiés par le ministère de l’Éducation plus tôt ce mois-ci aient montré que les nouveaux apprentis débutants avaient chuté de 18% à 319000 au cours de l’année universitaire 2019-20, par rapport à l’année précédente.

Olisa a parlé pendant le Mois de l’histoire des Noirs et a souligné le besoin urgent d’enseigner l’histoire des Noirs britanniques dans les écoles – en particulier sur la génération Windrush et ses contributions.

«Les gens doivent comprendre que la génération Windrush est venue ici pour apporter quelque chose», a-t-il déclaré.