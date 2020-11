S

ir Paul McCartney a dit qu’il souhaitait parfois «ressembler davantage à Bob Dylan», car l’auteur-compositeur-interprète «n’en a rien à faire **».

Le célèbre musicien des Beatles a déclaré que le dernier album de l’auteur-compositeur-interprète américain, Rough And Rowdy Ways, est «vraiment bon».

L’homme de 78 ans a déclaré au magazine Uncut: «J’aime toujours ce qu’il fait. Parfois, j’aimerais être un peu plus comme Bob. Il est légendaire… et ne donne pas comme ***! Mais je ne suis pas comme ça.

«Son nouvel album? Je pense que c’était très bon. Il écrit vraiment bien. J’adore son chant – il a parcouru les albums standards comme un crooner total. Mais oui, j’aime ses nouveautés.

«Les gens me demandent de qui je suis fan et Bob Dylan et Neil Young figurent toujours sur la liste.»

Dylan a marqué son neuvième album numéro un avec Rough And Rowdy Ways – battant deux records dans le processus.

Il place l’artiste caméléon aux côtés d’Abba et de Queen, qui ont également tous deux obtenu neuf albums numéro un au Royaume-Uni, selon la Official Charts Company.

Il est le plus ancien artiste à avoir marqué un album numéro un de matériel nouveau et original, ainsi que le plus ancien artiste solo masculin à se classer numéro un dans le classement des albums.

Bob Dylan se produit en 2012

Sir Paul parlait avant la sortie de la troisième partie de sa trilogie d’albums solo éponyme plus tard cette année après avoir travaillé sur une nouvelle musique en lockdown.

L’album, écrit, interprété et produit par le Beatle, coïncidera avec le 50e anniversaire de sa première aventure solo éponyme, qui mettait en vedette Maybe I’m Amazed, Every Night et The Lovely Linda.

Lorsqu’on lui a demandé s’il allait prendre sa retraite, Sir Paul a déclaré au magazine qu’il était toujours “très heureux de pouvoir aller au studio et traîner avec mes copains”.

«J’ai beaucoup de chance, je peux sortir sur mon vieux gee-gee, aller dans les bois et me perdre», dit-il.

«J’aime la nature, je l’ai toujours fait. C’est tellement apaisant et inspirant. Quand nous étions enfants, nous vivions dans le périmètre de Liverpool.

«Vous marchiez un mètre et vous étiez dans le Lancashire. Ensuite, vous marchiez un mile et vous étiez dans un village où ils parlaient très différemment.

«Il y avait toujours le sentiment que vous tombiez du bout du monde. Je suis tombé du bord de Liverpool dans la nature.

«Ce n’est donc pas tant que je prendrais ma retraite – je suis très heureux de pouvoir aller au studio et traîner avec mes copains. J’aime toujours ça dans ma vie.

Sir Paul a déclaré qu’il consultait toujours mentalement John Lennon pendant qu’il écrivait des chansons, ajoutant: «Je travaille sur une pour le moment qui allait dans un sens, mais je n’aimais pas les paroles. «Non, ça n’arrive pas, mon pote.

«Cela aurait été le moment où John et moi aurions dit:” Vous savez quoi, prenons une tasse de thé et essayons de repenser cela “.”

Il a ajouté: «Nous avons collaboré pendant si longtemps, je pense ‘OK, que penserait-il de cela? Que dirait-il maintenant?

«Nous sommes tous les deux d’accord pour dire que cette nouvelle chanson dont je parle ne mène nulle part. Donc, au lieu de rester assis, nous le détruirions et le refaire.

McCartney III sortira par Capitol Records le 11 décembre