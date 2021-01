S

ir Tony Robinson a parlé de «l’énorme sentiment de soulagement» qu’il a ressenti en obtenant son premier coup de Covid-19.

La star de Blackadder, 74 ans, a eu le jab Oxford-AstraZeneca vendredi dernier et a déclaré qu’il se sentait «un peu évangélique» à propos du déploiement du vaccin.

Il a déclaré à l’agence de presse PA: «Je pense simplement que c’était tellement génial, que c’était si bien organisé et je ressens un énorme soulagement.

«Je sais que je dois être responsable et me rappeler constamment qu’il faudra deux ou trois semaines avant que mon corps ne crée la réaction à Covid.

«Je dois donc être raisonnable à ce sujet, mais néanmoins, ayant été si anxieux que tout le monde est à propos de Covid depuis si longtemps, avoir ce premier coup a été une belle expérience.

«Le printemps dans ma démarche sur le chemin du retour a été extraordinaire, alors je veux en parler aux gens.»

L’acteur et auteur a reçu sa première dose du jab au Lord’s Cricket Ground la semaine dernière et a déclaré qu’il «n’aurait pas pu avoir une meilleure expérience».

Il a dit: «Je faisais probablement la queue dehors pendant environ 45 secondes. Ensuite, j’ai été guidé de manière très experte à travers une série d’escaliers et de passages vers une immense salle de Lord’s où il y avait des photos de tous les grands joueurs de cricket, alors en fait, nous avons eu comme (Ian) Botham et (David) Gower et les gens nous regardaient tout nos noms et adresses étaient en cours de traitement. »

Interrogé sur la gestion de la pandémie par le gouvernement, Sir Tony, qui était pendant de nombreuses années un membre éminent du Parti travailliste, a critiqué le Premier ministre.

Il a déclaré: «Il plaît aux gens, il n’aime pas prendre de décisions difficiles, il est influencé par une petite cabale du parti conservateur. Et je ne dis pas cela simplement parce que je ne suis pas un conservateur.

«Je pense qu’il y a d’autres personnes qui auraient mieux fait de ce qu’il fait.

«Ironiquement, je pense que Theresa May le ferait, chaque fois qu’elle disait quoi que ce soit, même si j’aurais pu être en désaccord avec cela, j’étais toujours absolument convaincu qu’elle le faisait par conviction qu’elle faisait de son mieux pour le pays, mais je n’ai jamais crois que chaque fois que Boris parle.